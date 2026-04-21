Лидера карельского «Яблока» задержали за демонстрацию экстремистской символики

Правоохранительные органы задержали руководителя фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии Эмилию Слабунову. Политику вменяют административное правонарушение, сообщают «Вести».

Полицейские подошли к ней утром, когда она направлялась на работу, и попросили проехать в отдел. Поводом для задержания стал протокол о «демонстрации экстремистской символики». Претензии силовиков касаются публикации в Telegram-канале депутата, датированной 20 августа 2020 года.

В пресс-службе партии подчеркнули, что никаких постов за указанное число в канале Слабуновой нет.

В конце апреля суд также рассмотрит аналогичные административные дела в отношении руководителя фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Александра Шишлова. На координатора Федерального политического комитета партии тоже составили протокол о демонстрации экстремистской символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на петербургского депутата от партии «Яблоко» Ольгу Штанникову составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Против заместителя председателя псковского «Яблока» Льва Шлосберга (иноагент, признан террористом и экстремистом) возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии.

В Петербурге за пропаганду символики экстремистских организаций задержали депутата заксобрания Ленинградской области Ивана Апостолевского.