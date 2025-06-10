Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».6 комментариев
Против Шлосберга возбудили дело о повторной дискредитации ВС России
Уголовное дело о повторной дискредитации ВС России возбуждено против заместителя председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом), сообщили в региональном отделении партии.
В квартире заместителя председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом), прошли обыски, передает ТАСС.
Против политика возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ. Поводом для возбуждения дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом).
Силовики обыскали квартиру отца политика и офис псковского «Яблока». В результате обысков изъята вся техника. Шлосберг с адвокатом находятся в УВД и ждут допроса.
По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Причиной стало размещение видеозаписи в соцсети «Одноклассники». Сам политик настаивает, что не размещал ролик в сети и не администрирует данную страницу. Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.
Ранее заместителю председателя партии «Яблока» Льву Шлосбергу предъявили обвинение по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В ноябре 2024 года Шлосберга задержали в аэропорту Пскова, у него изъяли технику, но вскоре отпустили.
В октябре 2024 года Псковский городской суд признал его виновным по делу об административном правонарушении и назначил штраф в 30 тыс. рублей за игнорирование указания статуса иноагента в публикации в соцсетях.