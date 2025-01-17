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Шлосбергу предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах
Заместителю председателя партии «Яблока» Шлосбергу предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах
Заместителю председателя партии «Яблока» Льву Шлосбергу предъявлено обвинение по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента, и ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Льву Шлосбергу, признанному иностранным агентом, предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, пишет ТАСС. Мера пресечения для политика выбрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ноябре прошлого года Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова, у него изъяли технику, однако вскоре отпустили. В октябре 2024 года Псковский городской суд признал его виновным по делу об административном правонарушении за игнорирование указания статуса иноагента в публикации в соцсетях, наложив штраф в 30 тыс. рублей.
Следствие отмечает, что Шлосберг неоднократно нарушал закон, публично распространяя материалы без указания на их иностранное происхождение. В начале октября в отношении него возбудили уголовное дело.
В пресс-службе следственного управления СК по Псковской области сообщили, что расследование продолжается, проводятся мероприятия по сбору и укреплению доказательственной базы, а также выяснению всех обстоятельств дела.