Заместителю председателя партии «Яблока» Шлосбергу предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах

Tекст: Мария Иванова

Льву Шлосбергу, признанному иностранным агентом, предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, пишет ТАСС. Мера пресечения для политика выбрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре прошлого года Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова, у него изъяли технику, однако вскоре отпустили. В октябре 2024 года Псковский городской суд признал его виновным по делу об административном правонарушении за игнорирование указания статуса иноагента в публикации в соцсетях, наложив штраф в 30 тыс. рублей.

Следствие отмечает, что Шлосберг неоднократно нарушал закон, публично распространяя материалы без указания на их иностранное происхождение. В начале октября в отношении него возбудили уголовное дело.

В пресс-службе следственного управления СК по Псковской области сообщили, что расследование продолжается, проводятся мероприятия по сбору и укреплению доказательственной базы, а также выяснению всех обстоятельств дела.