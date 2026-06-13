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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
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    Путин дал совет недругам России
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    Путин увеличил штатную численность ВС России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    10 комментариев
    13 июня 2026, 01:40 • Новости дня

    Мошенники стали красть деньги под видом новых семейных выплат

    В «Мошеловке» рассказали о схеме обмана под видом семейных выплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники массово рассылают фишинговые ссылки родителям двух и более детей, обещая быстро оформить положенные по закону компенсации, преследуя единственную цель – хищение средств, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».

    «Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам сообщают, что им одобрена новая ежегодная семейная выплата», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка».

    Аферисты убеждают людей срочно перейти по ссылке или продиктовать код из сообщения, чтобы деньги якобы не сгорели. В результате злоумышленники получают полный доступ к личным кабинетам жертв и списывают их накопления.

    Главной целью обмана стали семьи с двумя и более детьми.

    С 1 июня Социальный фонд действительно начал принимать заявления на снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Представители «Мошеловки» напомнили, что оформлять любые пособия безопасно только через официальные ведомства, и призвали никогда не передавать посторонним секретные пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи. Роскачество сообщило о новой схеме обмана с госнаградами. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками.

    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика его покушения

    Пинчук указал на украинский след в покушении на него

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее в пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

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    12 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    Путин: Грань между рабочим классом и интеллигенцией сейчас стерлась

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что развитие технологий стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией.

    Путин выразил мнение, что внедрение современных технологий и повышение требований к профессиональным навыкам постепенно нивелируют разницу между трудящимися в различных сферах, передает ТАСС.

    Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле. В ходе мероприятия один из участников передал президенту благодарность от лица рабочего класса.

    «А у нас, знаете, сейчас стерлась грань, по-моему, – стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», – заметил Путин.

    Ранее Путин отметил способность незаурядных людей достигать профессиональных вершин.

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    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся

    Благотворитель Олескина: Милосердие стало делом всей жизни доктора Зарова

    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    «Новость о государственной премии для доктора Алексея Зарова стала для всех, кто его знает, настоящей радостью. Он – удивительный человек и врач, для которого медицина давно стала не профессией, а служением», – заявила газете ВЗГЛЯД благотворитель Елизавета Олескина. В пятницу госпремия за достижения в области благотворительности была вручена директору и главврачу Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексею Зарову.

    «Негласный девиз доктора звучит просто – «везите, а мы придумаем, как помочь». Бабушка из Вышнего Волочка с невыносимой болью, пожилая женщина после инсульта без документов – каждый из его пациентов слышит именно эти слова. Для него не существует случаев, когда помочь невозможно», – сказала Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

    Она подчеркнула, что пример Зарова доказывает: честные и искренние люди, способные принять чужую боль как личную, есть. «Милосердие для него не абстрактное понятие, а ежедневный выбор в пользу каждого конкретного человека, которому нужна помощь. Общение с ним меняет что-то внутри и заставляет иначе смотреть на тех, кто рядом», – добавила она.

    Собеседница отдельно отметила систему подготовки волонтеров, выстроенную под руководством Зарова. «На базе больницы Святителя Алексия выстроена целая система подготовки волонтеров и сестер милосердия. Сотни обученных им людей затем начинают помогать другим людям. Они движимы тем же внутренним светом, который исходит от самого Зарова. Это какая-то удивительная сила духа, которую он умеет передавать людям вокруг себя», – сказала Олескина.

    По ее словам, Заров является доказательством того, что один человек способен на многое, «если верит в свое дело и доверяет Богу». «Заров не ждет идеальных условий и не объясняет, почему что-то невозможно, – он просто находит путь там, где другие видят тупик. Такие люди меняют жизнь тихо, без громких заявлений. И какое же счастье, что их замечают и поддерживают в нашей замечательной России», – заключила она.

    В пятницу Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С высокой наградой Алексея Зарова поздравил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Он и его коллеги самоотверженно трудятся и трудятся – без отдыха, без выходных и без такого модного сегодня выгорания!», – написал он.

    Алексей Заров с 2009 года трудится в Больнице Святителя Алексия, в 2016 году назначен ее главным врачом, а в 2017 году – директором. Под его руководством больница стала одним из крупнейших церковных медицинских учреждений России, оказывающих помощь всем нуждающимся, включая иногородних пациентов, бездомных граждан и беженцев.

    С начала 2022 года Заров организовал оказание медицинской помощи для более чем 50 тыс. жителей исторических регионов России. По его инициативе и при его личном участии была развернута работа двух мобильных госпиталей в зоне проведения СВО. Один из них обеспечил прием более 5 тыс. пациентов, а второй сыграл важную роль в ликвидации последствий гуманитарного кризиса после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

    По инициативе Зарова в 2024 году были созданы учебные центры Больницы Святителя Алексия в Севастополе и Симферополе, где обучение прошли около 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии из числа выпускников были сформированы сестричества милосердия в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

    По предложению Зарова в декабре 2025 года Владимиром Путиным дано поручение о развитие паллиативной помощи в исторических регионах России.

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    12 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин: Только мы в состоянии защитить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кроме нас Россия никому не нужна, и только мы в состоянии ее защитить, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».

    «Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.

    Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты
    Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить.

    Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить, передает РИА «Новости».

    Глава государства в пятницу вручил Государственные премии за 2025 год и медали «Герой Труда РФ» в Большом Кремлевском дворце.

    «Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели», – сказал Путин.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    На мероприятии президент Путин отметил гордость россиян за трудовые заслуги предков.

    Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодежи в поиске своего предназначения.

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    12 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад востоковеда Васильева в мировую науку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.

    Владимир Путин вручил государственные награды в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Традиционно в День России чествуют выдающихся деятелей науки, искусства, а также правозащитной и благотворительной сфер. Среди награжденных – востоковед Алексей Васильев.

    «Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами», – подчеркнул Владимир Путин во время награждения.

    Президент добавил, что ученый виртуозно объединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным подходом. Фундаментальные труды исследователя объективно отражают суть сложнейших многогранных процессов на Ближнем и Среднем Востоке.

    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий выдающимся ученым.

    Торжественная церемония вручения наград началась в Большом Кремлевском дворце в День России.

    В ходе мероприятия Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.

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    13 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций

    Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.

    «Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.

    Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.

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    12 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами Госпремий за бокалом шампанского

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественная церемония вручения наград в День России завершилась неформальной беседой президента России Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами Государственных премий.

    Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.

    Глава государства в День России традиционно отмечает заслуги граждан в области науки и технологий, литературы и искусства. Награды также вручаются за гуманитарную, благотворительную и правозащитную деятельность.

    После завершения официальной части церемонии российский лидер традиционно поднял бокал вместе с награжденными. В неформальной обстановке президент побеседовал с участниками торжественного мероприятия.

    Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Большом Кремлевском дворце.

    Путин удостоил создателя уникального стрелкового оружия Петра Сердюкова звания Героя Труда.

    Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

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      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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