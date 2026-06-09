Роскачество сообщило о новой схеме обмана с госнаградами

Роскачество предупредило о схеме обмана с госнаградами ко Дню России

Tекст: Денис Тельманов

В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков, передает ТАСС. В Роскачестве выявили новую схему обмана граждан.

«Человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что «за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона» ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить «организационный сбор» – от 500 до 3 тыс. рублей», – говорится в сообщении организации.

Иногда мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками администрации президента или министерств. Они уверенно называют личные данные граждан и используют поддельные номера для убедительности. Главная цель злоумышленников – собрать персональные данные, такие как СНИЛС, адреса и номера банковских карт, для оформления микрозаймов и продажи баз данных.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что государственные награды никогда не вручаются за деньги. Он призвал граждан не отвечать на подобные сообщения и не переходить по ссылкам, так как настоящие награды оформляются официально и бесплатно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня МВД предупредило граждан о рассылке фиктивных уведомлений с обещаниями праздничных пособий ко Дню России. Месяцем ранее аферисты обзванивали пожилых людей для вручения несуществующих памятных медалей.

Перед Днем Победы злоумышленники предлагали ветеранам единовременную денежную выплату ради получения СМС-кода.