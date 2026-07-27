Дерматолог назвала эффективные способы восстановления кожи после загара

Дерматолог Пашкова: Восстановить кожу после загара помогут средства с церамидами

Tекст: Вера Басилая

Врач-дерматолог Александра Пашкова поделилась рекомендациями по уходу за кожей после пребывания на солнце, передает Lenta.ru.

Специалист пояснила, что загар провоцирует воспалительные процессы, снижает уровень естественного увлажнения и нарушает защитные функции эпидермиса. В связи с этим она рекомендовала восстанавливать эпидермальный барьер с помощью средств, содержащих церамиды, холестерол, сквалан и пантенол.

При выраженной сухости кожи эксперт посоветовала избегать агрессивных очищающих средств, заменив их на кремовые продукты или синдеты. Кроме того, важно поддерживать гидратацию организма изнутри, соблюдая питьевой режим. В домашний уход следует включить косметику с гиалуроновой кислотой, глицерином, ниацинамидом и витаминами E и C.

«Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30-50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения», – подчеркнула Пашкова. Также врач упомянула возможность использования косметологических процедур, таких как биоревитализация, при наличии показаний.

Ранее дерматолог Ирина Петросова посоветовала беречь татуированную кожу от солнца.

Отказ от использования солнцезащитных кремов увеличивает риск развития меланомы.

Людям с аллергией на ультрафиолет врачи рекомендуют избегать выхода на улицу днем.