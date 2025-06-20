Дерматологи рассказали о причинах появления аллергии на солнце

Дерматологи дали рекомендации по борьбе с аллергией на солнце

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для начала разберемся, что такое аллергия на солнце. В подавляющем большинстве случаев речь идет не об истинной аллергии, когда иммунная система вырабатывает специфические антитела иммуноглобулины класса E против самого солнечного света, а о фототоксической и фотоаллергической реакции. Это патологическая реакция кожи на ультрафиолетовое излучение, преимущественно спектра А (UVA), которое проникает глубоко в кожу и присутствует даже в пасмурную погоду», – говорит врач дерматолог Инна Петросова.



Она поясняет, что под действием ультрафиолетовых лучей определенные вещества, находящиеся «в» коже или «на» коже, изменяются и становятся активными. Чаще всего эти измененные вещества могут непосредственно повреждать клетки кожи, вызывая реакцию, похожую на сильный солнечный ожог (покраснение, отек, пузыри), что называется термином фототоксичность. А иногда механизм этих реакций другой – эти измененные вещества связываются с белками кожи и образуют полноценный аллерген, на который уже реагирует иммунная система, в результате чего у человека наблюдается зудящая сыпь, экзема. Такое проявление встречается реже.

Врач-дерматолог Галина Меньщикова в свою очередь уточняет, что аллергия на солнце не относится к классическим, поскольку это реакция кожи на ультрафиолет. Существует несколько диагнозов, которые врачи называют данным термином, но наиболее распространенная форма – полиморфная световая сыпь. Проявляется зудом, покраснением, мелкими высыпаниями через несколько часов после пребывания на солнце.

На данный момент среди специалистов ведутся споры, какие же именно факторы могут спровоцировать аллергию на солнце, точной причины нет. Однако, по словам собеседниц, есть целый ряд фотосенсибилизаторов.

Так, например, одними из наиболее частых причин, которые встречаются среди пациентов, являются лекарственные препараты. К провокаторам относятся многие антибиотики (тетрациклины, фторхинолоны), нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, кетопрофен), диуретики (фуросемид, гидрохлоротиазид), некоторые антидепрессанты, ретиноиды (изотретиноин), препараты для лечения гипертонии и аритмий, химиотерапевтические агенты, делится Петросова. Также могут повлиять на появление аллергии на солнце косметика и парфюмерия – эфирные масла (особенно бергамот, цитрусовые, лаванда, сандал), некоторые компоненты духов, салициловая кислота, агрессивные пилинги в сезон активного солнца.

«Еще реакцию могут вызвать растения. Дело в том, что контакт с соком некоторых из них, например, с борщевиком, пастернаком, сельдереем, петрушкой, лимоном, инжиром, с последующим пребыванием на солнце вызывает фитофотодерматит – сильное покраснение, пузыри, часто с последующей гиперпигментацией. Также через повышенную чувствительность к солнцу могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания, например, системная красная волчанка, или метаболические нарушения (порфириновая болезнь)», – рассказывает дерматолог.

А врач Меньщикова добавляет, что провоцирующим фактором может стать само по семе ультрафиолетовое излучение, так как слишком резкий переход от умеренного освещения к интенсивному солнцу, например, когда россиянин едет отдыхать в страну с жгучем солнцем как Турция. Немаловажно и правильно использовать солнцезащитные средства – наносить на чистую кожу, обновлять в течение дня. В противном случае пот, песок и крем смешиваются, происходит скопление средства и трение, что также может усилить реакции. Важно и само качество крема: если он не обеспечивает заявленной защиты, срок эффекта истекает быстро. Но «виноват крем» крайне редко, это вопрос дозировки, состава и применения.

«Нужно иметь в виду, что лазерная эпиляция делает кожу более чувствительной к солнцу, поэтому после процедуры, конечно, необходимо выдержать период спокойствия кожи, не загорать. Не стоит забывать, что жара, алкоголь, дегидратация усугубляют состояние кожи. Еще такую аллергию могут спровоцировать экология и питание. Конечно, научных доказательств нет, хотя дисбаланс кожи (дисбактериоз, загрязнение), безусловно, затрудняет пигментную адаптацию УФ», – объясняет специалист.

К возможным причинам появления фотодерматоза, в том числе у взрослого человека, дерматологи относят изменение образа жизни, в том числе начало приема каких-либо лекарств, либо со сменой климатических условий. Например, делится Меньщикова, после перенесенных COVID, лазерных процедур, гормональных изменений реакция кожи уже не «как раньше». Часто люди замечают зуд и сыпь впервые именно на юге летом, где ультрафиолетовое воздействие выше привычного.

А Петросова отмечает, что вызвать аллергию на солнце также могут использование новой косметики и парфюмерии или изменение гормонального статуса: беременность, менопауза, прием гормональных препаратов. Кроме того, длительное воздействие фотосенсибилизаторов или УФ-излучения может однажды превысить порог чувствительности кожи. Поэтому появление симптомов «солнечной аллергии» во взрослом возрасте требует обязательной консультации дерматолога для выявления причины.

Данное заболевание имеет некую сезонность, продолжает специалист. Важную роль играют интенсивность и длительность воздействия ультрафиолетового излучения, особенно UVA-спектра. В летний период солнце находится выше над горизонтом, а день длиннее, что приводит к значительно большей дозе УФ-излучения, более интенсивному UVA-излучению.

В зимнее время УФ-индекс в нашей стране низкий, интенсивность излучения слабая, поэтому кожа не получает провоцирующего стимула, подчеркивает Меньщикова. В период повышенной активности солнца летом, особенно при УФ-индексе 7–9+, риски обостряются. Перепад от привычного уровня УФ (север) к сильному (юг) может вызвать острый фотодерматит, даже при применении солнцезащитных средств. Однако массовых вспышек, как правило, не замечено.

Что касается солнцезащитных кремов, то некоторые химические фильтры (особенно старые поколения, например, оксибензон, авобензон) в редких случаях сами могут вызывать фотоаллергическую реакцию, предупреждает Петросова. Однако гораздо чаще проблема в его неправильном использовании: недостаточное количество, когда крем наносится слишком тонким слоем, несвоевременное обновление – после купания, сильного потоотделения или длительного пребывания на солнце нужно очищать кожу и снова наносить защитный крем каждые 2–3 часа. Песок и полотенце механически удаляют крем.

«Еще частая ошибка отдыхающих – использование просроченного продукта, на который уже идет реакция. Визуально крем может не сильно отличаться от свежего, но нужно учитывать, что это косметика, которая должна работать. Ее свойства очень важны. И нередко для того, чтобы привезти из отпуска более шоколадный загар, используют крема с низким SPF и без защиты от UVA, что недопустимо. Кожа россиян не привыкла к такому солнечному воздействию, защищать ее нужно обязательно, причем как солнцезащитным средством SPF 50+ с высоким UVA-PF/PA++++, так и одеждой, в том числе головными уборами. Ну и людям, которые знают о своей аллергии на солнце, рекомендуется избегать выхода на улицу с десяти утра до пяти вечера», – рекомендует дерматолог.

В случае, если во время летнего отдыха все же появилась аллергия на солнце, врач Меньщикова советует в первую очередь уйти в тень, чтобы прервать прямой контакт с солнцем. К слову, даже под зонтиком или сквозь листву пляжного дерева человек все еще получает загар, но из-за рассеянного света воздействие солнца не такое агрессивное. Далее, необходимо принять антигистаминное средство. Если с данным проявлением столкнулись не в первый раз, то, вероятнее всего, человек уже имеет местные кортикостероидные кремы по назначению дерматолога. При выраженной слабости или тошноте врач рекомендует симптоматическое лечение, в том числе капельницы под наблюдением медика.

Ранее появились сообщения о том, что в Турции у россиян наблюдается всплеск аллергии на солнце. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что массовых случаев страховые компании и туроператоры не фиксируют, а количество обращение находится в пределах ежегодной нормы.