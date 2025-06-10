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АТОР не зафиксировала массовых обращений по аллергии на солнце у туристов в Турции
Несмотря на сообщения о всплеске аллергии на солнце среди россиян в Турции, туроператоры отмечают, что число обращений не превышает обычный уровень.
Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых случаев аллергии на солнце среди россиян, отдыхающих в Турции, передает ТАСС.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули: «Массовых случаев туроператоры и страховые компании не фиксируют, количество обращений в пределах ежегодной нормы».
Страховые компании отмечают, что аллергия на солнце среди туристов действительно бывает ежегодно, однако речь не идет о массовых случаях. Туроператоры подчеркивают, что нынешняя ситуация не отличается от прошлых сезонов.
В АТОР советуют туристам не экономить на страховках и внимательно изучать полис, который включен в тур. Если стандартная страховка не покрывает солнечные ожоги, аллергию на солнце или травмы при катании на водных горках, рекомендуется приобрести дополнительный онлайн-полис, чтобы обезопасить себя от внезапных расходов.
Ранее канал Shot сообщал, что десятки россиян якобы столкнулись с аллергией на солнце в Турции, особенно в городах Сиде, Кемер и Анталья. Однако официальные данные туроператоров и страховщиков не подтверждают массового характера подобных случаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения в Москве.
В Турции в начале летнего сезона отметили случаи заболевания вирусом Коксаки, который представляет особую опасность для детей до десяти лет.