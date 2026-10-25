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Высший избирательный суд Бразилии продлил голосование на президентских выборах
Высший избирательный суд Бразилии в воскресенье продлил работу избирательных участков для голосования во втором туре президентских выборов на два часа, сообщают информационные агентства.
Высший избирательный суд Бразилии принял беспрецедентное решение продлить время работы участков на два часа, передает ТАСС.
Избирательные пункты останутся открытыми до 19.00 (01.00 мск), а публикация первых предварительных итогов и начало подсчета голосов откладываются.
Экстренное решение принято на фоне сообщений о серьезных логистических проблемах: штаб действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы сообщал, что избиратели в ряде городов не могут добраться до участков из-за нехватки бесплатного общественного транспорта.
Обстановку осложнили погодные условия – на юго-востоке Бразилии с раннего утра идут проливные дожди, вызвавшие подтопления проезжей части и транспортный коллапс, что также помешало избирателям вовремя прибыть на голосование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье избирательные участки на президентских выборах в Бразилии должны были работать до 17.00 по местному времени (23.00 мск).
Согласно социологическим опросам, разрыв между конкурентами – действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном предыдущего президента Флавио Болсонару – составляет всего один процентный пункт.