Высший избирательный суд Бразилии продлил голосование на президентских выборах

Tекст: Антон Антонов

Высший избирательный суд Бразилии принял беспрецедентное решение продлить время работы участков на два часа, передает ТАСС.

Избирательные пункты останутся открытыми до 19.00 (01.00 мск), а публикация первых предварительных итогов и начало подсчета голосов откладываются.

Экстренное решение принято на фоне сообщений о серьезных логистических проблемах: штаб действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы сообщал, что избиратели в ряде городов не могут добраться до участков из-за нехватки бесплатного общественного транспорта.

Обстановку осложнили погодные условия – на юго-востоке Бразилии с раннего утра идут проливные дожди, вызвавшие подтопления проезжей части и транспортный коллапс, что также помешало избирателям вовремя прибыть на голосование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье избирательные участки на президентских выборах в Бразилии должны были работать до 17.00 по местному времени (23.00 мск).

Согласно социологическим опросам, разрыв между конкурентами – действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном предыдущего президента Флавио Болсонару – составляет всего один процентный пункт.

