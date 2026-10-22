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Решетников заявил о необходимости повышения зарплат в ряде отраслей
Глава Минэкономразвития Решетников призвал повысить зарплаты в туризме
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о необходимости повышения заработных плат и производительности труда в некоторых отраслях экономики, в том числе в сфере туризма.
Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, указал на необходимость определить перечень отраслей для повышения заработных плат, передает ТАСС.
«Надо определить перечень отраслей. Нам надо повышать зарплату везде. В туризме сфера с очень низкой, например, зарплатой. Надо повышать производительность (труда) везде», – сказал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере.
В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что нехватка кадров и минимальный уровень безработицы сдерживают дальнейшее развитие отечественной экономики.
В июне он сообщил об остывании российского рынка труда при сохраняющемся дефиците специалистов.