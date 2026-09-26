Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе
В Турции заморозили активы 106 человек и организаций после обвала биржи
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.
Прокуратура Стамбула расследует дело о создании преступной организации, мошенничестве и отмывании преступных доходов на рынке капитала. Власти пристально изучают вывод средств из инвестиционных фондов в июле и августе, передает РИА «Новости».
По словам Акина Гюрлека, следствие продолжает устанавливать маршруты движения капиталов для защиты прав инвесторов и предотвращения злоупотреблений. В отношении 37 новых подозреваемых введен судебный контроль с запретом на выезд за границу.
Кризис на бирже разразился из-за массового оттока средств вкладчиков. Управляющие фондами были вынуждены экстренно распродавать неликвидные акции, что привело к падению индекса BIST-100 более чем на 8% за неделю и потере десятков миллиардов долларов капитализации.
В рамках расследования финансовых махинаций и незаконного перевода криптоактивов за рубеж задержаны более 50 крупных участников рынка. В среду суд отправил под стражу пятерых топ-менеджеров ведущих инвестиционных холдингов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции задержали журналиста за публикацию об отставке министра.
Летом турецких знаменитостей вызвали на допрос по громкому делу местного благотворительного фонда.