Власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе

В Турции заморозили активы 106 человек и организаций после обвала биржи

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Стамбула расследует дело о создании преступной организации, мошенничестве и отмывании преступных доходов на рынке капитала. Власти пристально изучают вывод средств из инвестиционных фондов в июле и августе, передает РИА «Новости».

По словам Акина Гюрлека, следствие продолжает устанавливать маршруты движения капиталов для защиты прав инвесторов и предотвращения злоупотреблений. В отношении 37 новых подозреваемых введен судебный контроль с запретом на выезд за границу.

Кризис на бирже разразился из-за массового оттока средств вкладчиков. Управляющие фондами были вынуждены экстренно распродавать неликвидные акции, что привело к падению индекса BIST-100 более чем на 8% за неделю и потере десятков миллиардов долларов капитализации.

В рамках расследования финансовых махинаций и незаконного перевода криптоактивов за рубеж задержаны более 50 крупных участников рынка. В среду суд отправил под стражу пятерых топ-менеджеров ведущих инвестиционных холдингов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции задержали журналиста за публикацию об отставке министра.

Летом турецких знаменитостей вызвали на допрос по громкому делу местного благотворительного фонда.