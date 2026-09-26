Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве

Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.



