Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве
Женщина упала с трибуны в парке киноприключений на западе Москвы
На западе Москвы в парке киноприключений «Мастер Панин» женщина упала с трибуны.
Инцидент произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. В оперативных службах уточнили, что обрушения трибун не было, пишет ТАСС.
В настоящее время пострадавшую осматривают медики. Мероприятие в парке продолжается в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве.
В августе рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве.