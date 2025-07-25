Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.2 комментария
Адвокат: Сын Прилучного по решению суда останется жить с матерью
Адвокат Мелешкина: Сын Прилучного по решению суда останется жить с матерью
Судебное разбирательство по спору о месте жительства сына актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце завершилось решением в пользу матери, процесс проходил в закрытом режиме, сообщила адвокат Муцениеце Мелешкина.
«Сейчас ребенок находится с мамой. Она имеет возможность его обнять, общение свободное», – сказала Мелешкина РИА «Новости».
Сторона Муцениеце считает, что спор на этом не окончится, предстоит решить много вопросов.
Вопрос о месте проживания ребенка рассматривался в закрытом судебном заседании. В октябре Муцениеце уже сообщала, что сын будет жить с ней на время рассмотрения иска.
Ранее Павел Прилучный подал на Муцениеце иск, связанный с осуществлением прав несовершеннолетних.
В 2022 году Прилучный женился на Зепюр Брутян и у супругов родился сын, а Муцениеце в мае этого года объявила о намерении выйти замуж за музыканта Петра Дрангу.
В прошлом году ФНС блокировала счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках, блокировку вводили из-за отсутствующей налоговой декларации.