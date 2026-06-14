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В Москве раскрыли схему обмана выпускников через поддельные сайты ЕГЭ и ОГЭ
Власти Москвы сообщили о поддельных сайтах для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ
Мошенники начали массово создавать фейковые платформы для проверки результатов государственных экзаменов и предлагать абитуриентам незаконную покупку высоких баллов, предупредили в столичном департаменте образования и науки.
«Злоумышленники используют экзамены для обмана. Создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями», – говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Аферисты также рассылают электронные письма от имени приемных комиссий ведущих вузов. Они призывают абитуриентов переходить по фишинговым ссылкам для мнимого подтверждения зачисления. Кроме того, преступники выдают себя за сотрудников университетов и требуют внести предоплату за бронирование места на коммерческом отделении.
Специалисты настоятельно рекомендуют избегать передачи личных данных через сообщения и не открывать подозрительные ссылки. Все вопросы, связанные с результатами тестирований и поступлением, необходимо решать исключительно через официальные образовательные учреждения.
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