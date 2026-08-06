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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

    Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков и где за свои поступки не нужно отвечать.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    6 августа 2026, 11:36 • Новости дня

    Замминистра обороны Санчик получил звание генерала армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместителю министра обороны Российской Федерации Александру Санчику, ранее занимавшему пост в звании генерал-полковника, присвоено звание генерала армии.

    «Санчик Александр Семенович. Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне военное ведомство передало Санчику вопросы заказа вооружений и технического обеспечения войск.

    В начале августа замминистра сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок техники с начала спецоперации.

    Президент Владимир Путин назначил экс-командующего войсками Южного военного округа Санчика на пост замминистра обороны осенью прошлого года.

    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые назначения в руководстве российской армии означают перестройку ключевых направлений управления – тыла, беспилотных систем и командования группировками войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, на руководящие должности приходят генералы с реальным боевым опытом, которые хорошо понимают потребности действующей армии.

    «Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

    «Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

    «Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

    Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

    «Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

    В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

    По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

    «Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

    Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

    «Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

    При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

    «Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

    В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

    «Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.

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    4 августа 2026, 08:11 • Новости дня
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный БПЛА, способный уничтожать вражеские реактивные беспилотники самолетного типа на огромной скорости, сообщил представитель подразделения.

    Новую модель «Астра-ПВО» спроектировали мастера ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад», передает ТАСС.

    Главная задача аппарата заключается в перехвате ударных дронов ВСУ. Максимальная скорость новинки достигает 560 км/ч.

    «Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, – вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», – рассказал собеседник.

    Высокая скорость дает этому аппарату огромное преимущество в бою.

    Беспилотник способен уничтожать цели кинетическим ударом или использовать полноценную боевую часть. Разработчики пояснили, что скоростной потенциал перехватчика полностью раскроется после внедрения систем искусственного интеллекта.

    Существует также модификация «Астра-КЗ», предназначенная для поражения вражеской техники и укреплений. Этот вариант оснащается специальным ввинчиваемым боеприпасом от РПГ. Вскоре ударный дрон пройдет первые испытания в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная пресса отметила появление у России реактивных беспилотников со скоростью до 500 км/ч.

    В начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям зенитного дрона с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Весной бойцы установили рекорд по уничтожению украинских аппаратов с помощью перехватчика «Елка».

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    5 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами

    Эксперты раскрыли логику кадровых перестановок в руководстве российской армии

    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент усиливает руководство Минобороны боевыми офицерами, которым доверяют ключевые направления, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их словам, новые назначения призваны повысить эффективность высшего военного руководства и обеспечить решение текущих задач специальной военной операции. В среду Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве группировок российских войск.

    «Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По его словам, кадровые решения напрямую связаны с задачами, которые сегодня стоят перед российской армией. «Прежде всего речь идет о завершении освобождения Донбасса. Именно поэтому группировку «Центр» усиливает опытный боевой генерал, успешно проявивший себя во главе группировки «Восток», а его место занимает начальник штаба этого же объединения – человек, который досконально знает обстановку и способен обеспечить преемственность управления», – пояснил эксперт.

    Отдельно Леонков остановился на создании Войск беспилотных систем и назначении их командующим генерал-полковника Дениса Лямина. «Это решение не случайно. Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках, а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – считает собеседник.

    По словам Леонкова, развитие беспилотного направления уже стало одним из ключевых приоритетов по поручению президента Владимира Путина. «Все знают об успешной работе центра «Рубикон», который регулярно демонстрирует высокую эффективность в уничтожении техники и живой силы противника, а также в борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами», – напомнил эксперт.

    «Поэтому назначение Лямина говорит о стремлении придать развитию этого рода войск законченный организационный вид. Речь идет уже не о наборе отдельных решений, а о создании полноценной системы. Дроны окончательно стали одним из важнейших элементов современного общевойскового боя, поэтому ответственность на новом командующем лежит колоссальная», – подчеркнул он.

    Аналогичной логикой, считает Леонков, объясняется и назначение генерал-полковника Валерия Солодчука руководителем службы тыла.

    «Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм. По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил эксперт.

    По оценке Леонкова, все кадровые решения объединяет единый принцип. «Сегодня назначения получают не просто заслуженные генералы, а командиры, доказавшие свою результативность в реальных боевых условиях. Причем речь идет не только о достигнутых успехах, но и об умении выполнять задачи с минимальными потерями личного состава. Два Героя России среди новых назначенцев – прямое тому подтверждение», – пояснил он.

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников. Многие из них сделали стремительную карьеру именно благодаря успешным действиям в зоне СВО. Их опыт уже передается в военных учебных заведениях и при подготовке контрактников, а теперь определяет развитие ключевых направлений Вооруженных сил. Это новый этап развития армии, когда важнейшие должности занимают генералы, доказавшие свое мастерство, организаторские способности и умение принимать решения непосредственно на поле боя», – добавил Леонков.

    Военный корреспондент Федор Громов также считает, что главным критерием новых назначений стал полученный в условиях современных вооруженных конфликтов боевой опыт командующих. «Эти генералы сами руководили войсками на линии боевого соприкосновения и не потеряли связь с «землей». Они прекрасно понимают, что именно необходимо действующей армии в конкретный момент. На ключевые должности назначаются командиры, которые знают реальные потребности войск», – пояснил он.

    Среди кадровых решений Громов отдельно отметил назначение Валерия Солодчука. «За его плечами успешная операция по освобождению Курской области в 2025 году, а также взятие под контроль Покровско-Мирноградской агломерации», – напомнил собеседник.

    «Остальные кадровые решения носят несколько иной характер. Произошла ротация: Андрей Иванаев переходит с группировки «Восток» в группировку «Центр». Требовался военачальник не ниже классом, и, учитывая успехи, которых эти командиры добились за последний год, достойная замена нашлась практически сразу», – считает военкор.

    Что касается группировки «Восток», то генерал-лейтенант Петр Болгарев пока исполняет обязанности командующего. «По всей видимости, окончательное кадровое решение здесь еще впереди – все-таки должности начальника штаба и командующего имеют разную специфику», – отметил он.

    Отдельно Громов обратил внимание и на назначение Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем. «Это достаточно интересное решение. Лямин – один из самых молодых российских генералов, и есть мнение, что выбор во многом связан именно с этим: руководитель нового рода войск должен быть максимально открыт к внедрению современных технологий», – сказал эксперт.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что кадровые решения напрямую связаны с новым этапом специальной военной операции и должны повысить эффективность высшего военного управления.

    «Сегодня мы наблюдаем коренной поворот в методах и способах ведения боевых действий. Это видно по интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры, включая морскую логистику противника. Задача состоит в том, чтобы максимально эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры противника. Время для этого настало, кадровые решения приняты, и мы рассчитываем на максимально результативные действия», – подчеркнул он.

    В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней было объявлено о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

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    4 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard

    Handelsblatt: ФРГ и Франция возьмут под полный контроль оборонный концерн KNDS

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Франции рассматривают возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль из-за срыва выхода на биржу.

    Правительства Германии и Франции могут временно стать единственными владельцами оборонного концерна KNDS, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении Берлина управлять компанией наравне с Парижем, выкупив крупный пакет акций.

    «Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции», – говорится в публикации газеты Handelsblatt. В настоящее время концерн принадлежит в равных долях французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Последние планируют продать свои доли.

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус в июне сообщал, что немецкие власти намерены приобрести 40% KNDS. Ожидалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а оставшиеся 20% разместят на бирже. Однако июльский выход на биржу не состоялся, так как владельцев не устроила оценка стоимости.

    Текущий план предполагает попытку провести еще одно IPO в сентябре с участием государства. Если этот сценарий не реализуется, правительства двух стран готовы временно выкупить концерн. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций для последующей продажи на бирже по более выгодной цене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за низкой оценки бизнеса инвесторами.

    Месяцем ранее разногласия между властями Германии и руководством компании поставили под угрозу выход предприятия на биржу.

    До этого председатель KNDS Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру без согласия властей ФРГ.

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    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    6 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты

    Пентагон провел экстренное совещание по боеприпасам после критики Трампа

    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты
    @ AdMedia/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны США организовало внеплановую встречу из-за критического истощения арсеналов ПВО после того, как американский лидер лично отчитал ответственного за снабжение чиновника.

    Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов, передает РИА «Новости».

    «Второй в цепочке руководства министерства обороны человек срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостатку американских боеприпасов, - после того как он получил гневный звонок от президента Дональда Трампа», – сообщает канал NBC.

    Газета Washington Post уточняет, что Дональд Трамп потребовал от руководителя Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу нехватки ракет. Министр возложил ответственность на Файнберга, обвинив его в сокрытии реального положения дел. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла слухи о конфликте, подчеркнув, что президент высоко оценивает работу Хегсета.

    На фоне противостояния с Ираном Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 млрд долларов. По оценкам CSIS, американская армия израсходовала до 1,6 тыс. ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы первых сократились с 2,3 тыс. до примерно 830 единиц, а арсенал вторых упал до 278 штук, спровоцировав острую нехватку средств ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.

    Американские вооруженные силы потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО.

    Дефицит боеприпасов вынудил американского лидера отложить удары по Ирану.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    5 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для формирования отдельных военно-строительных подразделений штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тыс. человек, они займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, заявил генерал армии Анатолий Гребенюк.

    Новые формирования займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, следует из сообщения Минобороны в Max.

    Преобразования обусловлены необходимостью создания военной инфраструктуры, где гражданским специалистам сложно работать из-за режима секретности. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тыс. человек.

    Для подготовки кадров воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. С 1 сентября 2026 года там начнется обучение и переподготовка офицеров. Также разработаны программы дополнительного образования на базе государственных строительных вузов.

    Генерал армии Анатолий Гребенюк пояснил задачи новых структур. Он отметил, что подразделения займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме того, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. По словам генерала, речь идет о новых видах вооружения, которые нужно ставить на боевое дежурство.

    «Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», – подчеркнул Гребенюк.

    В конце июля президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 27 тысяч человек.

    Правительство одобрило воссоздание Военного инженерно-технического университета.

    В июне Путин подписал указ о расширении штата армии еще на 7360 военнослужащих.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    5 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

    Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

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    5 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Структура Министерства обороны улучшается, исходя из опыта специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством ведомства и его главой Андреем Белоусовым.

    «Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Отмечается, что во встрече с главой государства также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

    До этого президент встречался с министром 26 июля, в День ВМФ. Тогда обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.

    В июне Путин объяснял назначение Белоусова главой Минобороны его опытом работы в высокотехнологичных отраслях.

    В июле Министерство обороны создало специальные аналитические группы в подразделениях беспилотных систем.

    Глава государства также отмечал позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

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    4 августа 2026, 13:53 • Новости дня
    Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

    Альянс осуществляет контроль над вооруженными столкновениями с помощью систем обработки данных от американской корпорации Palantir, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Информацию подтвердил командующий объединения по трансформации адмирал Пьер Вандье.

    «У альянса нет ни одной жизнеспособной альтернативы технологиям боевого ИИ от Palantir», – заявил высокопоставленный военный. Он также добавил, что в настоящий момент у разработчика отсутствуют реальные конкуренты на рынке.

    Программное обеспечение позволяет анализировать огромные массивы спутниковых снимков для выявления целей. Алгоритмы дают рекомендации по выбору оптимального вооружения и автоматически формируют заявки на пополнение арсеналов.

    Сейчас единственной кампанией с участием различных структур блока остается конфликт на Украине. Для логистического обеспечения этих процессов под руководством американских специалистов создали специальный штаб в немецком Висбадене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Североатлантический альянс объявил о внедрении системы искусственного интеллекта Maven от Palantir для отслеживания российских войск.

    В прошлом году армия США подписала с этой компанией крупнейший контракт на разработку программного обеспечения.

    Глава корпорации Алекс Карп открыто помогает киевскому режиму.

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