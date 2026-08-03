В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

«В Белгородском округе в селе Бессоновка вследствие взрыва FPV-дрона у женщины осколочное ранение руки. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода. <…> В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, вследствие чего трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ», – говорится в сообщении в Max.

Помимо этого, атаки зафиксированы еще в пяти округах региона. Там повреждены фасады частных домов, окна, хозяйственные постройки и три автомобиля. Возникший в одном из жилых зданий пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотники ранили четырех гражданских лиц на территории коммерческого предприятия в селе Ясные Зори. Несколькими днями ранее при ночной атаке на Белгород пострадал сотрудник МЧС.

До этого украинский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в поселке Политотдельский.