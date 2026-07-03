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В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Также решено реорганизовать военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева и воссоздать Военный инженерно-технический университет.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о возрождении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Это одно из старейших военно-морских учебных заведений страны. В конце 1990-х годов оно утратило самостоятельный статус после объединения с Высшим военно-морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола. Теперь училище будет восстановлено как отдельное образовательное учреждение.
Кроме того, будет реорганизована Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева, что позволит воссоздать отдельный Военный инженерно-технический университет. Соответствующее постановление правительства опубликовано 3 июля 2026 года, передает ТАСС.
«Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», – говорится в официальном документе.
Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.