С восьмилетней девочки из Омска попытались взыскать 700 тыс. рублей чужих долгов

Tекст: Алексей Дегтярев

Счета женщины могут арестовать, а семье могут перекрыть выезд за рубеж, обращения в государственные органы не помогают, сказала собеседница «Газеты.Ru».

Долги приходят преимущественно из Москвы, Белгородской области, есть задолженности из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Она пояснила, что семья никогда не была в Белгородской области, однако закон предписывает уплатить долг за пять дней с момента их публикации на «Госуслугах».

Собеседница отметила, что сообщения о долгах появились еще несколько лет назад, камчатские приставы хотели взыскать с ее трехлетней дочери долги по коммунальным платежам.

Тогда эту ошибочную задолженность удалось убрать. Женщина обращалась в прокуратуру и ФССП, но ситуации с неизвестными долгами это не меняло.

Теперь же она намерена встретиться с депутатом Госдумы и с омбудсменом.

Всего за восьмилетней девочкой числится 34 долга на общую сумму порядка 700 тыс. рублей, все исполнительные производства по какой-то причине привязаны к СНИЛС ребенка, в делах указаны другие имена и фамилии.

Ошибку допустили в белгородском отделении ФССП.