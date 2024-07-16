Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
С восьмилетней девочки из Омска попытались взыскать 700 тыс. рублей чужих долгов
Приставы из разных регионов намереваются взыскать 700 тыс. рублей с восьмилетней девочки из Омской области, долг появился из-за канцелярской ошибки, заявила ее мать.
Счета женщины могут арестовать, а семье могут перекрыть выезд за рубеж, обращения в государственные органы не помогают, сказала собеседница «Газеты.Ru».
Долги приходят преимущественно из Москвы, Белгородской области, есть задолженности из Воронежа и Ростова-на-Дону.
Она пояснила, что семья никогда не была в Белгородской области, однако закон предписывает уплатить долг за пять дней с момента их публикации на «Госуслугах».
Собеседница отметила, что сообщения о долгах появились еще несколько лет назад, камчатские приставы хотели взыскать с ее трехлетней дочери долги по коммунальным платежам.
Тогда эту ошибочную задолженность удалось убрать. Женщина обращалась в прокуратуру и ФССП, но ситуации с неизвестными долгами это не меняло.
Теперь же она намерена встретиться с депутатом Госдумы и с омбудсменом.
Всего за восьмилетней девочкой числится 34 долга на общую сумму порядка 700 тыс. рублей, все исполнительные производства по какой-то причине привязаны к СНИЛС ребенка, в делах указаны другие имена и фамилии.
Ошибку допустили в белгородском отделении ФССП.