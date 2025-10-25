Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Крамник заявил о травле после смерти шахматиста Народицкого
Гроссмейстер Владимир Крамник сообщил о масштабной кампании нападок против него и его семьи после смерти шахматиста Дэниэла Народицкого.
Владимир Крамник заявил о начале циничной кампании травли в свой адрес после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого, передает ТАСС.
По его словам, после трагического происшествия некоторые лица попытались использовать ситуацию для давления на него и его семью. Крамник отметил, что всегда относился к Народицкому с уважением и даже предлагал помочь, когда заметил ухудшение состояния здоровья шахматиста за день до его смерти.
Гроссмейстер подчеркнул, что его призыв о помощи был проигнорирован, а попытки связать его имя с произошедшей трагедией назвал аморальными. По словам Крамника, его прежние обращения по вопросу игры Народицкого были проигнорированы, хотя он готов и сейчас предоставить свои материалы компетентным органам.
Он уточнил, что после ряда публичных обвинений в его адрес начался поток угроз ему и его семье, а его адвокаты уже готовят обращения в суды. Крамник сообщил, что приветствует расследование причин смерти Народицкого, открытое в США, и выразил готовность оказать содействие следствию.
В завершение Крамник заверил, что находится в стабильном физическом и психологическом состоянии, и подчеркнул: «Ни при каких обстоятельствах не планирую покончить с собой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30-м году жизни.
Российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал, что предупреждал о серьезных личных проблемах Народицкого до его смерти.