Крамник заявил о травле после смерти шахматиста Народицкого

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Крамник заявил о начале циничной кампании травли в свой адрес после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого, передает ТАСС.

По его словам, после трагического происшествия некоторые лица попытались использовать ситуацию для давления на него и его семью. Крамник отметил, что всегда относился к Народицкому с уважением и даже предлагал помочь, когда заметил ухудшение состояния здоровья шахматиста за день до его смерти.

Гроссмейстер подчеркнул, что его призыв о помощи был проигнорирован, а попытки связать его имя с произошедшей трагедией назвал аморальными. По словам Крамника, его прежние обращения по вопросу игры Народицкого были проигнорированы, хотя он готов и сейчас предоставить свои материалы компетентным органам.

Он уточнил, что после ряда публичных обвинений в его адрес начался поток угроз ему и его семье, а его адвокаты уже готовят обращения в суды. Крамник сообщил, что приветствует расследование причин смерти Народицкого, открытое в США, и выразил готовность оказать содействие следствию.

В завершение Крамник заверил, что находится в стабильном физическом и психологическом состоянии, и подчеркнул: «Ни при каких обстоятельствах не планирую покончить с собой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30-м году жизни.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал, что предупреждал о серьезных личных проблемах Народицкого до его смерти.

