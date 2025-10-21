Крамник заявил о тревожных проблемах Народицкого до смерти

Tекст: Алексей Дегтярев

Владимир Крамник отметил, что ранее публично высказывал обеспокоенность состоянием Народицкого, передает РИА «Новости».

Крамник еще в августе после просмотра трансляции Народицкого обращал внимание на его поведение. «Американец использует нечто совсем большее, чем просто снотворное», – указывал гроссмейстер.

Крамник публично призывал близких Народицкого вмешаться и помочь ему, чтобы не допустить трагедии.

Он сообщил, что записи с трансляций Народицкого были удалены для защиты репутации американца. После известия о смерти Народицкого в соцсетях началась дискуссия: некоторые пользователи обвинили Крамника в психологическом давлении на американца, что якобы могло повлиять на его состояние.

«Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь», – сообщил Крамник в соцсетях после смерти шахматиста.

Напомним, в понедельник американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30-м году жизни.