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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    МИД Румынии потребовал убрать российский флаг возле музея Тулчи
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    32 комментария
    1 августа 2025, 12:39 • Новости дня

    Business Insider заявил о неэффективности ПВО Украины против российской «Герани-3»

    Tекст: Вера Басилая

    Высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может существенно усложнить работу ПВО на Украине, сообщает интернет-портал Business Insider.

    Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.

    По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.

    Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».

    Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.

    По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.

    Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (3)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    6 комментариев


    Комментарии (28)
    31 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра российские штурмовики столкнулись с группой наемников из Франции и Испании.

    О присутствии иностранных наемников в лагере «Дружба» на окраинах Часова Яра сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время штурма бойцы российской группировки «Южная» встретили наемников из Франции и Испании, которые были уничтожены или отступили после атаки.

    Вестер отметил, что наемники не задерживались долго на своих позициях, поскольку после взятия укрепрайона они были либо ликвидированы, либо вынуждены были быстро отступить. Также он рассказал, что радиоперехваты свидетельствовали о панике среди иностранных наемников после штурма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения города бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за время спецоперации группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.

    Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    6 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    6 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 08:38 • Новости дня
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик считает, что потеря Часова Яра значительно ухудшает позиции Украины в Донбассе, лишая ее важной стратегической точки.

    Американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что освобождение города Часов Яр стало поворотным моментом в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Берлетика, украинские войска использовали Часов Яр для блокирования продвижения России к укрепленным опорным пунктам – Краматорску и Славянску.

    В своих комментариях Берлетик отметил: «Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции в Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (3)
    31 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Украины перебросило оставшихся бойцов из Часова Яра в несколько сел севернее Константиновки для восстановления.

    Украинские войска после потери контроля над Часовым Яром были переведены в села к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВСУ отведены в районы населенных пунктов Николаевка и Новодмитровка для того, чтобы «залечить раны».

    По информации источника, на данном участке фронта у ВСУ осталось немного уцелевших сил, которые смогли отойти после ожесточенных боев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.


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    31 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим в ходе операции по освобождению города Часов Яр в ДНР пришлось пройти 20 километров под непрерывным огнем украинской артиллерии, сообщило Минобороны России.

    Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля, их постоянно обстреливала артиллерия и по ним били ударные украинские дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За время операции зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов.

    Из города вывели 65 мирных жителей.

    Российские бойцы подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

    Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Бойцов с освобождением города поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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    31 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на заседании Рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке установить диктатуру после подписания закона о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов.

    «Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.

    В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.

    Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».

    Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    31 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    The Daily Telegraph: ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск, пишет британская газета The Daily Telegraph.

    Как пишет The Daily Telegraph, военные ВСУ называют переход города под контроль России «вопросом времени», передает ТАСС. В издании отметили, что моральный дух защитников Красноармейска оценивается как «очень низкий». По данным журналистов, многие солдаты уже подали рапорты о переводе в другие бригады, чтобы покинуть город.

    Ранее российские штурмовики заняли укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску. Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

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    1 августа 2025, 11:37 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали шесть крупных групп элитного полка «Скала» ВСУ в Днепропетровской области, несмотря на попытки противника рассредоточиться.

    Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.

    Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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