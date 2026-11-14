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Бойцы группировки «Север» научились сбивать дроны ВСУ на высоте до 200 метров
Группы огневой поддержки, прикрывающие тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» группировки войск «Север», уничтожают беспилотники ВСУ на высоте до 200 метров, сообщил военнослужащий с позывным Аладдин.
«Прикрывая тяжелую огнеметную систему, группа огневой поддержки группировки войск «Север» ведет борьбу с беспилотниками противника на высоте 150-200 метров. Таких результатов военнослужащие добились благодаря постоянным тренировкам и практическим занятиям в ходе дневных и ночных стрельб», – рассказал боец РИА «Новости».
Стрелки подразделения РХБ защиты сопровождают боевую машину, а перед ее выдвижением проверяют маршрут на наличие мин и дронов-«ждунов», ожидающих в засаде.
Бойцы вооружены автоматами и пулеметами с тепловизионными прицелами и приборами ночного видения. Передвижение происходит в полной темноте для светомаскировки, что позволяет выявлять опасность до того, как беспилотник обнаружит ТОС-1А.
За одну ночь бойцы уничтожали до четырех ударных беспилотников ВСУ, включая гексакоптеры типа «Баба-яга». Подразделения РХБ защиты наносят огневое поражение опорным пунктам и живой силе противника в Харьковской области, оказывая поддержку штурмовым подразделениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили более 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
Ранее командир расчета с позывным «Тик» сообщил об уничтожении более 70 тяжелых беспилотников украинской армии «Баба-яга» на Харьковском направлении.
Кроме того, военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 300 украинских тяжелых беспилотников «Баба-яга».