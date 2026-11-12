Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка
Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка
В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.
«Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.
По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.
В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.
В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.