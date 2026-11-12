Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.