Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Украинские военные оборудовали пункт управления дронами в школе Доброполья
ВСУ разместили пункт управления дронами «Баба-яга» в школе Доброполья в ДНР
Украинские военные использовали здание школы в населенном пункте Доброполье в ДНР для размещения пункта управления тяжелыми ударными беспилотниками «Баба-яга», сообщил командир десантно-штурмового батальона с позывным Кубок.
Украинские военные использовали здание школы в Доброполье для размещения пункта управления беспилотниками, передает РИА «Новости».
«Они использовали школу, где подвал большой, большое здание», – рассказал командир десантно-штурмового батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Кубок.
По его словам, российские военные обнаруживали пункты управления дронами в ходе продвижения и зачистки населенного пункта. Обычно такие объекты оборудовались в промышленной зоне и в гаражах с подвалами.
Российские военные неоднократно отмечали, что подразделения ВСУ намеренно выбирают для размещения личного состава и складов социальные объекты, включая детские сады и школы, чтобы прикрываться мирными жителями. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 17 октября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иностранные наемники Вооруженных сил Украины предпочли оставаться в тылу на добропольском направлении в ДНР.
Также расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Центр» ликвидировали живую силу противника в районе населенного пункта.
Кроме того, морские пехотинцы в ходе боев за Доброполье уничтожили около 200 пунктов управления украинскими дронами.