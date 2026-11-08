Иностранные наемники ВСУ спрятались в тылу на добропольском направлении в ДНР

Tекст: Денис Тельманов

Командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Лотос уточнил, что украинские военные находятся ближе к передовой, передает РИА «Новости».

«По ходу движения мы встречали военных ВСУ, а в это время сами наемники сидели где-то в тылу – в самом населенном пункте, ближе к Белоозерску и дальше», – рассказал военнослужащий.

По его словам, в этом районе также зафиксированы действия подразделений национальной гвардии Украины и штурмовых групп. Лотос добавил, что одной из главных проблем противника остается неукомплектованность подразделений: численность личного состава там составляет менее половины от штатной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Центр» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье.

На прошлой неделе стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР.

В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций Вооруженных сил России в районе Нового Донбасса поблизости от Доброполья.