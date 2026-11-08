Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Иностранные наемники ВСУ отсиделись в тылу под Добропольем
Иностранные наемники ВСУ спрятались в тылу на добропольском направлении в ДНР
Иностранные наемники Вооруженных сил Украины предпочитают оставаться в тылу на добропольском направлении в ДНР, пока украинские военные действуют на передовых позициях.
Командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Лотос уточнил, что украинские военные находятся ближе к передовой, передает РИА «Новости».
«По ходу движения мы встречали военных ВСУ, а в это время сами наемники сидели где-то в тылу – в самом населенном пункте, ближе к Белоозерску и дальше», – рассказал военнослужащий.
По его словам, в этом районе также зафиксированы действия подразделений национальной гвардии Украины и штурмовых групп. Лотос добавил, что одной из главных проблем противника остается неукомплектованность подразделений: численность личного состава там составляет менее половины от штатной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Центр» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье.
На прошлой неделе стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР.
В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций Вооруженных сил России в районе Нового Донбасса поблизости от Доброполья.