Захарова раскритиковала Совет Европы за игнорирование русофобии

Tекст: Валерия Городецкая

Свое заявление дипломат опубликовала в личном Telegram-канале, комментируя «Неделю борьбы с языком ненависти», которая прошла в Страсбурге.

«Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что европейские власти способствуют блокировке правды о реальных мировых событиях и преступлениях властей Украины.

Дипломат обратила внимание, что программа мероприятия, организованного Советом Европы при поддержке ЕС, была сфокусирована исключительно на сексуальной ориентации. При этом, по ее словам, европейские структуры полностью проигнорировали многолетние оскорбления и угрозы со стороны украинских националистов в адрес россиян. Захарова добавила, что сейчас европейские институты слишком озабочены ментально-половыми дисфункциями и поиском компаса для своей ориентации.

В январе МИД России констатировал полную утрату Советом Европы самостоятельности и былого авторитета.

Ранее Захарова назвала удар украинских военных по рынку в Токмаке гнусным преступлением киевского режима.

В прошлом году официальный представитель дипведомства предложила учредить международный день борьбы с русофобией.