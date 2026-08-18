Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

«Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.