Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева

Бывшего банкира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Tекст: Денис Тельманов

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича», – сообщили в суде.

Срок ареста установлен на два месяца. Он начнет исчисляться с момента передачи Ананьева российским правоохранительным органам в случае его экстрадиции, депортации или с момента его фактического задержания на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о продаже имущества брата Алексея, Дмитрия Ананьева, в рамках процедуры банкротства. На торги был выставлен его особняк в центре Москвы и участки в подмосковных «Горках-2» общей стоимостью около 5,2 млрд рублей.

Братья Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до его санации в 2017 году. В 2019 году против них возбудили уголовное дело о растрате. Оба брата были признаны банкротами: Дмитрий в 2021 году с долгами в 283,3 млрд рублей, а Алексей – в 2024 году с долгами в 204,5 млрд рублей.