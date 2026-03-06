Ганчев рассказал, как жители Купянска и Волчанска провели в подвалах три года

Tекст: Катерина Туманова

«Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах», – сказал он РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас под управлением российской администрации находятся десятки населенных пунктов Харьковской области, где жителям оказывают помощь и поддержку.

Ганчев отметил, что российские власти продолжают работу по восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях.

