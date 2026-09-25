Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!18 комментариев
Омич заказал убийство двоюродного брата из-за овощного бизнеса
В Омской области мужчина попытался заказать убийство двоюродного брата за 1 млн рублей из-за разногласий при разделе овощного бизнеса, сообщили в прокуратуре региона.
Житель Омской области подозревается в попытке организации заказного убийства своего двоюродного брата из-за конфликта вокруг овощного бизнеса, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что 42-летний мужчина из Марьяновского района вместе с родственником создал оптово-распределительный центр. После открытия предприятия между ними возникли разногласия: обвиняемого не устроила предложенная доля в прибыли.
«На почве неприязненных отношений, вызванных желанием стать единственным выгодоприобретателем, последний решил организовать убийство брата», – указали в ведомстве.
Для этого он предложил знакомому с боевым опытом совершить преступление за вознаграждение в 1 млн рублей.
Потенциальный исполнитель обратился в региональное управление ФСБ. Дальнейшие встречи проходили под контролем спецслужб, которые инсценировали смерть жертвы.
После предъявления доказательств убийства заказчик передал посреднику 2,7 тыс. долларов и был задержан. Всего он успел выплатить 4,7 тыс. долларов. Дело передано в Кировский районный суд Омска.
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