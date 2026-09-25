Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Березниках

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Березниках

Tекст: Вера Басилая

Утром 25 сентября силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских беспилотников на Березники, передают СМИUra.ru.

«Наши системы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп обеспечили прикрытие города. Все БПЛА сбиты, жертв и повреждений нет», – сообщил мэр города Алексей Казаченко.

По словам градоначальника, фрагменты дронов были обнаружены на правом берегу. В настоящее время на месте падения работают экстренные службы. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам и в случае их обнаружения звонить по номеру 112.

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