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Сын Высоцкого поддержал создание цифрового аватара артиста
Никита Высоцкий одобрил цифровой аватар отца и не увидел нарушений
Никита Высоцкий заявил о допустимости использования цифрового образа отца, назвав Владимира Высоцкого народным достоянием и творческим символом.
Сын легендарного артиста и поэта поделился своим мнением на брифинге, посвященном проекту «Высоцкий. Высота», сообщает ТАСС. Никита Высоцкий подчеркнул, что не считает неэтичным создание и использование цифрового аватара Владимира Высоцкого для выступлений на сцене.
«Не вижу в этом, честно говоря, какого-то нарушения этики», – отметил он. По его словам, цифровой аватар, предназначенный для выступления на сцене «Live Арены» в Москве, представляет собой своего рода памятник артисту и пример художественного творчества с использованием современных технологий.
Никита Высоцкий также подчеркнул, что его отец не является собственностью семьи, а считается всеобщим достоянием. При этом он считает, что важно не допускать пошлости, неправды и бездарности в отношении наследия Высоцкого, особенно пока действуют авторские права.
Цифровой аватар Владимира Высоцкого выступит на сцене 24 октября в Москве. Вместе с ним в виртуальном формате появятся образы Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса. Песни прозвучат в современных аранжировках, подготовленных для джазового и симфонического оркестров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что фигура Владимира Высоцкого занимает уникальное место в российской культуре. В России 25 июля отмечают День памяти Владимира Высоцкого – поэта, актера и барда, который ушел из жизни в 1980 году.