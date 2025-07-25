Песков заявил о любви Кремля к Высоцкому

Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты

Tекст: Татьяна Косолапова

В Амурской области при заходе на второй круг при посадке в Тынде потерпел крушение пассажирский Ан-24, вылетевший из Благовещенска. На его борту находилось 48 человек. Одной из вероятных причин авиакатастрофы названа ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.



«Мы знаем, что пилоты не только обучаются, но еще и проходят ежегодную переподготовку и аттестацию. И в эту аттестацию обязательно включены и уход на второй круг. Конечно, все это делается на тренажерах, но пилоты в целом учатся летать именно на них. Эти тренажеры равносильны реальной практике, настоящим условиям. Поэтому говорить о том, что они недостаточно квалифицированные, нельзя», – говорит Гусаров.

Он рассказывает, что Ан-24 – советские турбовинтовые пассажирские самолеты для коротких и средних авиалиний, которые производились с 1959 по 1979 год. В СССР отмечали их высокую надежность и способность работать с неподготовленных аэродромов. Сейчас они активно используются на региональных линиях.

«Вообще, если говорить об Ан-24, то этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты. Что касается сложности поддержания этих самолетов в рабочем состоянии, то если бы было дорого содержать или сложно, то авиакомпании отказались бы от них», – замечает собеседник.

По словам эксперта, авиакомпании, наоборот, стараются сохранять эти самолеты, потому что они в своем классе достаточно эффективны, замены им на сегодняшний день на рынке пока еще нет. А в данном случае нужен не простой самолет, а тот, что подходит для условий эксплуатации в российских регионах: работающий при низких температурах, на аэродромах низкой категории.

«Сейчас создается самолет, который называется ТВРС-44 «Ладога». Это тот же Ан-24, но более современный. Вот он должен прийти на замену в этом классе, этой нише. Но пока он не будет доведен до серии, будем летать на Ан-24», – заключил Гусаров.

Ранее сообщалось, что упавший в Приамурье самолет Ан-24 до этого пережил еще три инцидента: в 2018 году, апреле 2022-го и марте 2025 года. Все они были по разным причинам.