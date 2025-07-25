Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.2 комментария
Песков заявил о любви Кремля к Высоцкому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что фигура Владимира Высоцкого занимает уникальное место в российской культуре и продолжает вызывать уважение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле к Владимиру Высоцкому относятся с той же любовью и уважением, как и по всей стране, передает ТАСС.
«Высоцкий – это неотъемлемая, уникальная и феноменальная часть нашей культуры, и он, конечно, навсегда останется ее частью. Для России Высоцкий – особенное явление. В Кремле к нему относятся так же, как и все россияне. Его любят и помнят», – заявил Песков журналистам.
Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Его знают как поэта, музыканта, актера Театра на Таганке и исполнителя множества авторских песен, ставших классикой российской культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 25 июля отмечают День памяти Владимира Высоцкого – поэта, актера и барда.