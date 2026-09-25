При атаке дронов на Ульяновск повреждены промышленные объекты, пострадали люди

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь», – указал Русских в Max.

Он добавил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов.

Между тем в администрации Ульяновска в Max сообщили, что в школах города отменили занятия в пятницу из-за атаки БПЛА.

«При этом детские сады продолжают работать и готовы к приему детей в случае, если родителям не с кем их оставить», – отметили там.

Ранее Русских сообщал, что на Ульяновск проводится крупная атака БПЛА.

Кроме того, атаку дронов отражали над Воронежем.

Также украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае.