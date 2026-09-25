Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
При атаке дронов на Ульяновск повреждены промышленные объекты, пострадали люди
Массированная атака беспилотников на Ульяновск продолжается, пострадали объекты промышленности, несколько человек получили ранения, сообщил глава региона Алексей Русских.
«Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь», – указал Русских в Max.
Он добавил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов.
Между тем в администрации Ульяновска в Max сообщили, что в школах города отменили занятия в пятницу из-за атаки БПЛА.
«При этом детские сады продолжают работать и готовы к приему детей в случае, если родителям не с кем их оставить», – отметили там.
Ранее Русских сообщал, что на Ульяновск проводится крупная атака БПЛА.
Кроме того, атаку дронов отражали над Воронежем.
Также украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае.