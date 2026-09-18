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    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    28 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    18 сентября 2026, 22:58 • Новости дня

    Путин: Украина сама не спешит с выборами и пытается помешать выборам в России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    «Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов и аэродромной инфраструктуры в пяти городах страны.

    «Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

    В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

    В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

    В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

    Новый терминал псковского аэропорта «Княгиня Ольга» площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Его строительство позволило разделить пассажиропотоки, организовать зоны прилета и получения багажа, повысить комфорт и скорость обслуживания. Здание оснащено современными системами досмотра, вентиляции и кондиционирования, а также средствами информирования и вызова персонала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В архитектурном облике терминала отражено историко-культурное наследие региона. Развитие воздушной гавани призвано укрепить транспортные связи Псковской области с другими регионами России и повысить ее привлекательность для туристов и бизнеса.

    В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

    Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии заключения крупнейшего соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 новейших среднемагистральных самолетов МС-21-310. Поставки перевозчику первых 18 находящихся в производстве машин должны начаться уже в следующем году.

    Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». На церемонии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минтранса Андрей Никитин и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

    В подписании документов также участвовали руководители профильных авиационных предприятий. Среди них были гендиректор ОАК Вадим Бадеха, глава ОДК Александр Грачев и руководитель компании «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов.

    «Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в следующем году», – заявил Путин.

    Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан специалистами корпорации «Яковлев», которая входит в структуру Ростеха. Вместимость этого современного воздушного судна составляет от 163 до 211 пассажиров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подписание прорывного договора о поставках самолетов МС-21.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал компанию «Аэрофлот» якорным заказчиком отечественных пассажирских лайнеров.

    В начале августа первый серийный импортозамещенный борт совершил испытательный полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Явка на выборах в Государственную Думу России к 15:39 мск превысила 20%, такие данные привели в Центральной избирательной комиссии.

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 15:39 мск составляет 20,03%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13:25 мск явка на выборах достигла отметки в 10,09%. Более 1 млн российских избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 14:40 • Новости дня
    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов

    Памфилова показала видео с частушками членов избиркомов Тверской области

    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Центральной избирательной комиссии продемонстрировали видеоролик, где сотрудники избиркомов из Тверской области исполняют частушки о своей работе на выборах.

    Центральная избирательная комиссия России продемонстрировала видеоролик, в котором члены избиркомов исполняют частушки о своей работе на выборах, передает РИА «Новости».

    Брифинг, посвященный старту работы избирательных участков по всей стране, прошел в пятницу.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что творческую инициативу проявили сотрудники одной из комиссий Тверской области. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Это вот как дань уважения, благодарности этим нашим замечательным, прекрасным людям. В основном женщины. Пожалуйста. Частушки про себя они сочинили… Вот она, российская глубинка и наши замечательные люди», – заявила она.

    Глава ведомства также выразила благодарность коллегам за проявленный креатив. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня.

    Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о поступающих угрозах в адрес членов избиркомов.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как получить справку 086/у для работы и учебы: список врачей, сроки и порядок оформления

      Медицинская справка 086/у требуется при поступлении в вузы и колледжи, а также при трудоустройстве на ряд должностей. Документ подтверждает отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности или к работе в определенных условиях.

    • Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

      Осенняя обрезка малины помогает убрать отплодоносившие, слабые, поврежденные и больные побеги, проредить посадки и подготовить растения к зиме. У обычной летней малины после сбора урожая вырезают у самой земли двухлетние стебли, которые уже дали ягоды, а сильные однолетние побеги сохраняют для урожая следующего года. Ремонтантную малину обрезают по другой схеме: при выращивании на один поздний урожай все побеги можно удалить после окончания вегетации. Рассказываем, когда обрезать малину осенью 2026 года, как отличить старые ветви от молодых, сколько побегов оставить и почему обычную и ремонтантную малину нельзя стричь одинаково.

    • Как оформить опекунство: порядок действий, права и обязанности опекуна

      Опека (в обиходе – опекунство) – форма устройства граждан, которые не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и интересы. Далее разобраны условия установления опеки, перечень документов, порядок оформления и объем полномочий опекуна согласно действующему законодательству.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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