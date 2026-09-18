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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    27 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    28 комментариев
    18 сентября 2026, 20:05 • Новости дня

    Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов европейского объединения на 60% в ближайшие семь лет, пишет Politico.

    Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

    Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

    Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.

    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    17 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

    По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

    Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

    Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

    Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.

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    17 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

    Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.

    В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.

    Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.

    Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.

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    17 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    ЕС выделил Киеву 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники

    Фон дер Ляйен: ЕС в пятницу перечислит Киеву 3,3 млрд евро на системы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз направит Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотных аппаратов после переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

    В пятницу Евросоюз направит Украине еще 3,3 млрд евро на приобретение беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила фон дер Ляйен после телефонного разговора с Зеленским, передает РИА «Новости». «Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников», – заявила она.

    Глава ЕК также анонсировала запуск совместных оборонных проектов с использованием остатков фонда программы SAFE. Всего с начала года Европа мобилизовала для помощи Киеву почти 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября Европейская комиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны.

    Несколькими днями ранее Евросоюз одобрил покупку украинской стороной комплектующих для комплексов Patriot за счет кредитных средств. А в начале месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Украины на финансирование ПВО.

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    18 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Германия и Испания разошлись во взглядах на бюджет Евросоюза

    Берлин и Мадрид не сошлись в требованиях к новому семилетнему бюджету ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр экономики Испании Карлос Куэрпо и представители пяти государств во главе с Германией вступили в публичный спор о размере следующего семилетнего бюджета Евросоюза, составляющего около двух триллионов евро.

    Переговоры о принятии бюджета Евросоюза на следующие семь лет серьезно осложнились из-за разногласий между европейскими лидерами. Стороны пытаются защитить национальные проекты и сократить отчисления в Брюссель перед дедлайном в конце года, пишет Politico.

    Министр экономики Испании Карлос Куэрпо потребовал увеличить взносы в общий фонд и отложить выплаты по долгам, возникшим во время пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что бюджет следует зафиксировать на уровне 2% от валового национального дохода ЕС для поддержания экономики и социальной сплоченности. Отсрочка выплат позволит высвободить 11 млрд евро в год на нужды сельского хозяйства, оборону и повышение конкурентоспособности. Эту идею поддержали Европейская комиссия, Италия, Франция, Португалия и Польша.

    Представители Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии категорически отвергли инициативы Испании. Политики отметили, что наращивание долгов усугубляет общую экономическую ситуацию, а новые приоритетные проекты нельзя финансировать исключительно за счет рядовых налогоплательщиков. Коалиция настаивает на масштабном сокращении европейских расходов и оказывает давление на Ирландию, которая председательствует на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС. В прошлом месяце немецкий политик Фридрих Мерц заявил о непосильном росте европейских расходов. В прошлом году американские СМИ сообщали о хаосе вокруг согласования финансового плана Евросоюза.

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    18 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    The Guardian: Особый статус Канады при ЕС стал уроком для Британии

    The Guardian увидела в планах ЕС по особому статусу Канады урок для Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канадский премьер Марк Карни и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по оценке The Guardian, предлагают такой формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для послевыходной из ЕС Британии.

    Редакционная статья The Guardian указала, что предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать Канаде неформальный статус «ассоциированного» партнера Евросоюза демонстрирует стратегическое видение, которого не хватает Британии после выхода из ЕС, подчеркнув, что такого формального формата членства в союзе пока не существует, а параметры тесного сближения только обсуждаются, пишет The Guardian.

    В статье отмечается, что в послании о положении Евросоюза Урсула фон дер Ляйен предложила вывести отношения с Канадой «на максимально возможный уровень», а премьер Марк Карни в выступлении в Европарламенте призвал обеспечить «стратегическую автономию через глубокое сотрудничество» в торговле, обороне, промышленности, науке, космосе и сфере искусственного интеллекта, а также предложил допустить Канаду к программам Erasmus и Horizon.

    Авторы указывают, что между провозглашенными амбициями и юридическим оформлением партнерства лежит большой разрыв, поскольку даже обычные торговые соглашения с ЕС тяжело продвигаются через необходимость учитывать интересы 27 государств, а многопрофильный формат, по их оценке, еще сложнее, о чем свидетельствует опыт Лондона в выстраивании послебрекзитных отношений с континентальной Европой.

    Редакция подчеркивает, что этот процесс осложняет дефицит доверия, а унаследованное от консерваторов брекзит-соглашение работает как механизм, автоматически разводящий стороны, и для его изменения требуются политическая энергия и воображение, которых, по мнению издания, не хватает премьеру Британии Энди Бернему.

    The Guardian обращает внимание, что и Марк Карни, и британский премьер сталкиваются с ослаблением своих позиций на фоне презрительного отношения президента США Дональда Трампа к традиционным союзникам, но канадский лидер уже представил ясный план переориентации, исходящий из «разрыва» в международном порядке и необходимости максимального сотрудничества демократий, тогда как Лондону, по мнению газеты, пока не удается выработать столь же четкую стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами из-за обсуждаемого особого статуса Канады при Евросоюзе. Накануне Трамп назвал возможное «еврочленство» Канады враждебным актом по отношению к США. На этой неделе издание Politico сообщило, что планы Урсулы фон дер Ляйен по сближению с Канадой шокировали многие страны Евросоюза.

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    18 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    МИД назвал морским разбоем задержание гражданских судов Евросоюзом

    МИД приравнял задержание гражданских судов Евросоюзом к морскому разбою

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что задержание гражданских судов странами Евросоюза на основании нелегитимных санкций является морским разбоем.

    Действия некоторых европейских стран, которые фактически присвоили себе право силового задержания гражданских судов на основании нелегитимных односторонних санкционных решений Евросоюза, по своей сути представляют собой морской разбой. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, передает ТАСС.

    Российский дипломат подчеркнул, что сложившаяся ситуация делает совершенно очевидной текущую позицию Брюсселя. По его словам, профильные структуры Евросоюза абсолютно не готовы к какому-либо конструктивному диалогу с другими государствами по вопросам развития и безопасности Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели страны Евросоюза призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике.

    В прошлом месяце Министерство иностранных дел обвинило европейские страны в незаконном досмотре судов ради запугивания.

    В начале года лидеры семи стран ЕС обратились с призывом соблюдать устав ООН в арктическом регионе.

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    18 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Турции запретом на экспорт пластиковых отходов

    Еврокомиссия пригрозила запретить экспорт пластиковых отходов в Турцию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейская комиссия рассмотрит возможность введения запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию, если Анкара не решит проблему загрязнения окружающей среды.

    Европейская комиссия может начать процедуру приостановки поставок, если турецкие власти не предпримут адекватных мер для устранения экологических проблем. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя ведомства.

    Предупреждение последовало за проведенной оценкой, которая выявила факты ущерба природе от обращения с мусором в республике. Согласно внутреннему документу, в стране перерабатывается лишь около 10% пластика. Большая часть материалов отправляется на свалки или загрязняет окружающую среду, что нарушает правила объединения.

    Несмотря на выявленные нарушения, комиссия пока воздержится от немедленного запрета и продолжит взаимодействие с Анкарой. В прошлом году Турция стала крупнейшим рынком сбыта европейского мусора, приняв 510 тыс. тонн пластиковых отходов. Этот объем эквивалентен 25 млрд пластиковых бутылок и составляет 36% от всего экспортируемого Евросоюзом пластика.

    С 21 ноября вступит в силу запрет на вывоз пластиковых отходов в страны, не входящие в ОЭСР. В Брюсселе опасаются, что это приведет к перенаправлению потоков мусора в такие государства, как Турция, поэтому намерены усилить сотрудничество с республикой для предотвращения новых экологических кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию.

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    18 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Европейские дипломаты высмеяли идею создания нового совета безопасности

    В Европе высмеяли идею создания нового совета безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники скептически оценили идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании нового совета безопасности с участием внешних партнеров, сообщает Politico.

    Европейские политики и дипломаты выразили сомнения в целесообразности создания Европейского совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Инициатива, предложенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предполагает участие партнеров, включая Канаду, Норвегию, Украину и Британию.

    «После Украины, Канады, Норвегии и Великобритании, которые встречаются в регулярно НАТО, они заглянут в Европейский совет, выпьют кофе с «коалицией желающих», присоединятся к контактной группе по обороне Украины, вновь соберутся в рамках Европейского политического сообщества и, наконец, встретятся в Европейском совете безопасности, чтобы решительно действовать», – иронизирует один из европейских дипломатов.

    По мнению собеседников Politico, новый формат лишь увеличит количество встреч, которых и так слишком много. Другой высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что не видит реалистичных путей воплощения этой идеи.

    Скептицизм разделяют и в Дании. Несмотря на слухи о возможной ведущей роли премьер-министра Метте Фредериксен в новом органе, представители страны считают конструкцию излишней из-за обилия уже существующих форматов.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намеревалась предложить создание Европейского Совета Безопасности.

    Также фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог 4-й статьи договора НАТО.

    Эксперты оценили эту инициативу как очередной шаг к превращению ЕС в военный блок.

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    18 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах

    Euractiv сообщил об исключении Еврокомиссией данных о визах для россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия исключила из очередного непубличного доклада о состоянии Шенгенской зоны обычно публикуемые в нем данные о количестве выданных гражданам России виз, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, традиционно выступающих за ужесточение визовых ограничений для россиян, сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

    Европейская комиссия убрала из очередного непубличного доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по количеству виз, оформленных гражданам России, передает РИА «Новости».

    Это решение вызвало недовольство ряда государств Евросоюза, которые традиционно выступают за ужесточение визовых ограничений для россиян.

    По словам европейских дипломатов, около девяти стран Евросоюза на этой неделе «подняли вопрос об отсутствии российской визовой статистики в документе, распространенном Еврокомиссией среди государств-членов». Один из собеседников отметил, что Еврокомиссия предпочла скрыть эти данные до урегулирования более широких разногласий по визовой политике. В самом ведомстве отказались комментировать непубличные документы.

    Некоторые дипломаты утверждают, что исключения статистики добивались государства, выдающие россиянам значительное число виз, в первую очередь Франция и Италия. Однако французский представитель опроверг эту информацию. На ужесточении визовых ограничений настаивают страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы предложили полностью запретить выдачу шенгенских туристических виз россиянам.

    Страны Шенгенской зоны в прошлом году сократили оформление многократных разрешений на въезд для отечественных туристов на 21,5%.

    При этом общее число выданных гражданам России виз выросло до 620 тысяч.

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    18 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Во Франции предложили создать Соединенные Штаты Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции от партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил провести общеевропейский референдум для экономического слияния стран и создания Соединенных Штатов Европы.

    Политик констатировал исчерпание возможностей развития Евросоюза в его нынешнем виде с участием 27 государств. В связи с этим он назвал великой миссией своего поколения исполнение европейской мечты и создание нового объединения, передает РИА «Новости».

    Габриэль Атталь пояснил, что речь идет не о формировании единого государства, а об экономическом и экологическом слиянии ряда стран для образования мощной технологической державы. Государства-участники при этом сохранят суверенитет в вопросах дипломатии, правосудия, внутренней безопасности и командования вооруженными силами.

    Решение о таком объединении предложено принимать на общеевропейском референдуме среди стран, желающих присоединиться к инициативе. Главой структуры должен стать президент, избираемый всеобщим голосованием, а в парламент войдут действующие евродепутаты от государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе обозреватели отметили созревание предпосылок к развалу Евросоюза именно во Франции.

    В феврале французский политик Флориан Филиппо призвал Париж покинуть европейское объединение.

    В прошлом году эксперты указали на негативное влияние внутреннего кризиса во Франции на общую живучесть ЕС.

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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с лидерами четырех европейских стран призвал государства Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева на фоне внутриполитического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, чью работу одобряют лишь 10% граждан страны, объединился с лидерами Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии для обращения к партнерам по Евросоюзу, передает ТАСС.

    Политики опубликовали совместную статью в издании Politico, где призвали увеличить финансирование Киева.

    В публикации отмечается, что пять государств уже вносят значительный вклад в европейскую безопасность. «Мы выполняем нашу часть работы: вклад наших стран <…> составляет около 40% от общего бюджета ЕС и 70% от [общей] поддержки Украины на двусторонней основе», – подчеркнул Мерц.

    Авторы статьи отвергли обвинения в излишней бережливости, заявив, что активно инвестируют в оборону. Они выразили уверенность в том, что более активное участие других стран-членов ЕС в поддержке Украины сейчас является разумным и срочно необходимым шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры пяти европейских государств призвали сократить предложенный Еврокомиссией бюджет объединения.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство Евросоюза о взаимной обороне.

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    18 сентября 2026, 13:30 • Новости дня
    Полиция Испании применила силу против мигрантов в Сеуте

    Испанская полиция применила силу к мигрантам при массовом прорыве в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Испанские полицейские применили силу против мигрантов, которые попытались массово прорваться к новому месту размещения в порту Сеуты.

    Мигранты попытались вырваться из зоны удержания и массово направиться к порту Сеуты, что вынудило силы государственной безопасности применить силу, сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

    Власти Испании начали перемещать мигрантов с пляжей автономного города в оборудованный в порту центр приема. Вместимость центра составляет около 1,8 тыс. человек, тогда как на пляжах находятся более 4 тыс. мигрантов, пишет РИА «Новости».

    В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. МВД королевства сообщало, что границу перешли около 72 тыс. человек. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Испании заявила о вторжении мигрантов из Марокко.

    В среду власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов.

    В начале месяца Испания установила причастность марокканских властей к массовому прорыву нелегалов в Сеуту.

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