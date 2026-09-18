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    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую
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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    27 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    28 комментариев
    18 сентября 2026, 20:45 • Новости дня

    Польша вступила в международную антибаллистическую коалицию

    Туск: Польша вступила в международную антибаллистическую коалицию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польша официально присоединилась к международной коалиции по противодействию баллистическим ракетам, созданной ранее рядом европейских стран и Украиной, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

    Польша стала полноправным участником антибаллистической коалиции, передает РИА «Новости». «Мы – в антибаллистической коалиции. Польша с сегодняшнего дня является участником этого большого проекта», – подчеркнул Туск.

    Подробности польского участия в проекте пока не раскрываются. При этом глава правительства отметил, что конкретные формы и рамки взаимодействия были определены в ходе недавних переговоров с Владимиром Зеленским.

    Коалиция была создана в середине июля по инициативе ряда европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Британию, а также Украину. Ее цель заключается в совместной разработке эффективных средств противодействия баллистическим ракетам. Примечательно, что ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял об отсутствии у Варшавы возможностей для участия в данном объединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля девять европейских государств и Украина объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Позже польский премьер-министр Дональд Туск подтвердил факт переговоров о присоединении республики к этому проекту.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал факт давления США и НАТО в вопросах военной помощи Киеву.

    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

    Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии
    @ dodmedia.osd.mil

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али сообщил о прибытии из Италии первого индонезийского авианосца «Джузеппе Гарибальди» для участия в невоенных операциях.

    Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

    Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

    Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    17 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

    Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.

    В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.

    Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.

    Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.

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    17 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 292 украинских дрона над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив почти три сотни вражеских дронов над восемью регионами страны и акваториями двух морей, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 08.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также атаки отражены в Московском регионе и Республике Крым. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваториями Каспийского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью регионами и акваторией Черного моря.

    Во вторник силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России.

    В ночь на 13 сентября системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

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    17 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35

    Госдеп: США продадут Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон согласовал возможную поставку Эр-Рияду партии современных боевых самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму более 24 млрд долларов, сообщили в Госдепартаменте.

    Американское внешнеполитическое ведомство дало зеленый свет на реализацию крупной оружейной сделки, передает РИА «Новости». Речь идет о поставке 48 многоцелевых самолетов пятого поколения.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Королевству Саудовская Аравия истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и связанного с ними оборудования. Общая оценочная стоимость составляет 24,3 млрд долларов», – говорится в официальном заявлении.

    Уточняется, что арабская монархия запросила не только сами истребители, но и авиационные двигатели, а также прочее необходимое техническое оснащение.

    Ранее президент США выступил в поддержку продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио пообещал поставить Эр-Рияду только базовую модификацию этих самолетов.

    При этом американские спецслужбы испугались возможной кражи секретных авиационных технологий китайскими военными.

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    18 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) обладает опытом и техническими возможностями для производства в Индии российского истребителя пятого поколения Су-57, заявил председатель совета директоров и управляющий директор компании Рави К. в интервью изданию The Tribune.

    Индийская государственная компания обладает необходимым опытом для создания новейших самолетов, передает ТАСС. В интервью изданию The Tribune руководитель предприятия оценил перспективы технологического сотрудничества с Москвой.

    «В прошлом мы уже производили здесь, на мощностях HAL, истребители Су-30МКИ. В Индии имеется большая часть необходимых производственных мощностей и квалифицированных технических кадров», – заявил Рави К. Он уточнил, что для выпуска Су-57 можно задействовать почти 40% существующей инфраструктуры, однако проекту потребуются дополнительные инвестиции.

    Ожидается, что государственная корпорация станет главным партнером России в рамках передачи технологий. Ранее президент Владимир Путин подтверждал готовность поставлять Нью-Дели новейшие боевые машины.

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев также предлагал организовать совместное производство самолетов на индийской территории. Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, успешно преодолевающим западные системы противовоздушной обороны в реальных боевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов. Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности Москвы поставлять Индии истребители Су-57. В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил индийской стороне предложение по локализации производства этих машин.

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    18 сентября 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного

    ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Черного

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и пресекли попытку противника выбраться из окружения в Харьковской области около села Черное.

    «На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159 омбр в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Черного, успеха не имел», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что в результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы было уничтожено, остальные отступили на исходные позиции.

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись в районе Гоптовки на 300 м, на Волчанском направлении освободили Малую Волчью и продвинулись в районе населенных пунктов Польная и Петропавловка.

    В Черниговской области ударами «Гераней» были уничтожены склады дронов и матсредств ВСУ в районе населенных пунктов Берестовец и Рогозки.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продолжают продавливать оборону ВСУ в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе тяжелые стрелковые бои идут в районе Толстодубово и Уланово, а в Краснопольском районе бойцы продвинулись в районе населенного пункта Степок.

    Бойцы «Севера» узнали, что в Сумской области мобилизованный Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги, и застрелился сам. Попытка командования бригады списать инцидент на боевые потери сорвалась, так как родственники убитых предали все огласке.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал, как создается буферная зона у границ Белгородской области. ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом. Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом.

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    18 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    МИД: Передача США ядерных материалов Австралии стала беспрецедентным вызовом

    МИД назвал передачу ядерных материалов Австралии вызовом нераспространению

    Tекст: Мария Иванова

    Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что передача Австралии высокообогащенного ядерного материала в рамках AUKUS стала угрозой режиму нераспространения.

    Передача Австралии ядерного материала от Британии и США для использования в силовых установках субмарин стала беспрецедентным вызовом для системы гарантий МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения, передает ТАСС.

    Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на 70-й Генеральной конференции агентства в Вене. Дипломат подчеркнул, что участники обсуждают вопрос передачи материалов в рамках лодочного проекта уже пятую сессию подряд.

    Альянс AUKUS представляет собой трехстороннее партнерство Австралии, Британии и США в сфере безопасности. Одним из главных направлений сотрудничества стран стало создание флота атомных подводных лодок для австралийских военно-морских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Осенью прошлого года США и Австралия обсудили новые условия соглашения по альянсу.

    Летом прошлого года американская сторона усомнилась в соответствии этого военного блока интересам Вашингтона.

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    18 сентября 2026, 07:51 • Новости дня
    Иностранный эксперт назвал российские беспилотники одними из лучших

    Шеф Ultimate Defence де Виллерс признал российские дроны лучшими в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия создает и производит беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые по праву можно назвать одними из лучших в мире, заявил главный редактор и издатель журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2006 в ЮАР.

    Главный редактор журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс высоко оценил российские разработки, передает ТАСС. На выставке Africa Aerospace and Defence 2006 в Претории он отметил, что создаваемые в России дроны и барражирующие боеприпасы по праву считаются одними из лучших.

    «Безусловно, российский ударный комплекс «Ланцет» можно справедливо назвать оружием XXI века. Эти изделия очень популярны в мире и показывают высокую эффективность», – заявил де Виллерс. Он добавил, что качество российских аппаратов со временем только возрастает.

    В рамках выставки, проходящей с 16 по 20 сентября на базе ВВС ЮАР, «Рособоронэкспорт» представил ведущие отечественные разведывательные и ударные комплексы. Среди них продемонстрированы «Ланцет-Э», «Скат-350М», «Куб-2Э», а также «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил на выставке в Претории новый барражирующий боеприпас «Куб-10мэ». Месяцем ранее «Рособоронэкспорт» предложил зарубежным заказчикам новейший беспилотник «Гарпия-А1 (Э)». Летом расчеты российских дронов «Ланцет» уничтожили около 20 единиц вражеской техники на добропольском направлении.

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    18 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    МИД сообщил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

    Посол Белоусов заявил о способности подлодок AUKUS нести ядерное оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что подводные лодки SSN-AUKUS обладают технической возможностью нести стратегическое ядерное оружие.

    Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что американские подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон открыто рассматривает данные субмарины в качестве возможных носителей ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды, и в США они открыто рассматриваются как потенциальные носители таковых», – отметил Белоусов. По его словам, в случае принятия соответствующего решения вся необходимая инфраструктура в Австралии уже будет готова.

    Дипломат добавил, что военное освоение австралийской территории Соединенными Штатами и Британией идет полным ходом. На базе ВМС Стерлинг ведется строительство объектов для обслуживания американских атомных субмарин в рамках развертывания ротационной подводной группировки.

    Кроме того, Белоусов поставил под сомнение приверженность Австралии договору Раротонга о безъядерной зоне. Размещение военного контингента и инфраструктуры для ядерных вооружений ставит под вопрос статус страны как безъядерного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал передачу ядерных материалов Австралии угрозой режиму нераспространения.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории.

    До этого сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии.

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