Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
МИД Кубы обвинил США в препятствовании доставке гумпомощи ООН
Власти Соединенных Штатов блокируют доставку на Кубу гуманитарных грузов от ООН, включая медикаменты и солнечные панели, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.
США не пропускают на Кубу десятки контейнеров с грузами, закупленными различными учреждениями ООН в качестве гуманитарной помощи стране, заявил Паррилья, передает ТАСС.
«Среди 7 тыс. контейнеров, предназначенных для Кубы и застрявших в различных портах мира из-за принудительных мер, давления и шантажа со стороны правительства США в отношении международных судоходных компаний, находится гуманитарная помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы внешнеполитического ведомства, заблокированные грузы включают в себя медикаменты и солнечные панели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива также сообщал о задержке Соединенными Штатами контейнеров с медикаментами.
Позже глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья оценил годовой ущерб от американской блокады в восемь миллиардов долларов. А постпред республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал политику Вашингтона геноцидом обычных граждан.