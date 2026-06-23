Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.5 комментариев
Постпред Кубы при ООН обвинил Рубио и Уолтца в распространении лжи
Постпред Кубы Гусман раскритиковал США за санкции против республики
Ужесточение американских санкций против Гаваны лишь усугубляет гуманитарные проблемы и не направлено на поддержку жителей Кубы, сообщил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман резко осудил заявления американских политиков и введение новых ограничений против кубинских организаций, передает ТАСС. Дипломат назвал происходящее геноцидом, от которого страдают обычные граждане.
«Снова хор лжи и цинизма возвышает свой голос под руководством своего дирижера – госсекретаря, а в качестве самых рьяных исполнителей выступают Майк Уолтц и Мария Эльвира Саласар», – заявил Гусман.
По словам постпреда, ни один здравомыслящий человек не поверит, что экономическая блокада направлена на благо кубинцев. Он подчеркнул, что из-за политики США в стране ожидают хирургических операций 12 тыс. детей.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о внесении в санкционные списки пяти кубинских компаний. В Вашингтоне считают, что эти организации обеспечивают получение доходов руководством республики.
В начале июня Минфин США ввел новые санкции против пяти кубинских организаций.
Позднее Госдума приняла официальное заявление с осуждением агрессивной американской политики в отношении Гаваны.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил Марко Рубио в попытках спровоцировать военное нападение на остров.