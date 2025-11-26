Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Путин заявил о полном обеспечении Киргизии топливом на льготных условиях
Россия полностью обеспечивает Киргизию бензином и дизелем на особых условиях без взимания вывозной пошлины, что приносит экономическую выгоду республике, заявил президент России Владимир Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.
Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире.