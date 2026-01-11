В Дании предложили перенести двор кронпринца в Гренландию

Главред датской газеты Йесперсен предложил перенести двор кронпринца в Гренландию

Tекст: Вера Басилая

Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук, передает РИА «Новости». Инициатива связана с ростом напряженности между Данией и Соединенными Штатами из-за притязаний Вашингтона на остров. Йесперсен заявил изданию BT, что отсутствие у кронпринца собственной резиденции в Гренландии создает пустоту, которую пытаются заполнить США.

Он отметил: «Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше – на дискотеки на севере».

По мнению журналиста, члены королевской семьи должны постоянно присутствовать в Нууке и Торсхавне и выучить местные языки.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Франкен подчеркнул стратегическую важность острова для альянса.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.



