Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества

В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp

Депутат Кирьянов: Блокировка WhatsApp – вопрос времени

Tекст: Валерия Городецкая

Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».

Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.

По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».

«Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.

В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.