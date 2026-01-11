Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

Tекст: Дарья Григоренко

Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.