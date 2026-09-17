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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня

    США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    США вывезли через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт США и Ирана через пару месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев это дело перейдет в совершенно иную фазу», – отметил вице-президент в интервью New York Post.

    По его словам, первый этап операции уже успешно завершился якобы ликвидацией ядерной инфраструктуры Тегерана и иранских вооруженных сил. «Второй этап заключается в том, чтобы убедиться, что они не смогут восстановиться», – сказал он, добавив, что также требуется обеспечить сохранение глобальной стабильности.

    Он выразил согласие с мнением главы государства о том, что боевые действия закончатся после промежуточных выборов в США. До этого момента иранские власти продолжат терять контроль над Ормузским проливом.

    В настоящий момент движение судов через этот важнейший мировой энергетический узел восстановилось более чем на 50%. Вашингтон сейчас не ведет масштабных наступательных операций, подчеркнул Вэнс. При этом иранская сторона периодически безуспешно обстреливает проходящие мимо коммерческие корабли, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом спрогнозировал скорое завершение противостояния с Ираном.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока из-за лишения Тегерана ядерного оружия.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    16 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз

    Американские военные показали кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военнослужащие показали телеканалу CBS кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, сообщил телеканал CBS News.

    Американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, передает ТАСС.

    «Нашим базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу», – сообщил один из солдат, находящихся в зоне дислокации.

    На фотографии с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет Boeing E-3 Sentry, хвост которого отломился от фюзеляжа в результате попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте показывают разрушенные здания и автомобили.

    Ранее в отчете Бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в два-три млрд долларов ежемесячно. На первые пять месяцев войны уже ушло 38 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Позже беспилотники Исламской Республики нанесли удары по трем американским объектам в Кувейте. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    16 сентября 2026, 02:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана, на острове Кешм, прогремели несколько взрывов, сообщает иранское агентство IRNA.

    «Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

    В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

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    16 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Конгресс США оценил расходы Пентагона на войну с Ираном

    Бюджетное управление Конгресса: Война с Ираном стоила Пентагону 38 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт с Ираном по состоянию на 1 августа 2026 года обошелся Пентагону примерно в 38 млрд долларов, следует из доклада Бюджетного управления Конгресса США.

    В документе отмечается, что дальнейшие расходы будут зависеть от интенсивности боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 млрд долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 млрд долларов», – говорится в докладе.

    Указанная сумма расходов Пентагона включает восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций, а также увеличенные затраты на топливо.

    В докладе также уточняется, что в июне американская администрация запросила у Конгресса 87,6 млрд долларов дополнительных средств, из которых 67,1 млрд предназначались непосредственно для Пентагона. При этом прямые военные расходы в этом запросе составили 42,3 млрд долларов, что примерно на 10% превысило оценку Бюджетного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный инспектор Пентагона сообщал, что американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму более 22 млрд долларов.

    Министр войны США Пит Хегсет в июле заявил о затратах на конфликт с Ираном в размере 37,5 млрд долларов.

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    16 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Алиханов рассказал об успехах России в нефтегазовых технологиях

    Алиханов сообщил об успешном внедрении комплекса гидроразрыва пласта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил об успешном внедрении отечественного комплекса гидроразрыва пласта и развитии возобновляемой энергетики.

    Алиханов сообщил об успешном освоении комплекса гидроразрыва пласта, передает РИА «Новости». «Флот ГРП, который разработал наш МИТ. Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной», – рассказал министр.

    Среди других важных достижений глава ведомства отметил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур. Оборудование произведено по контракту между машиностроителями и компанией «Газпром» для Южно-Киринского месторождения. Кроме того, в стране налажено серийное производство сейсмического кабеля для геологоразведки.

    За последние годы Россия создала полноценную отрасль возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики освоен выпуск установок мощностью 2,5 мегаватта, а к 2027 году планируется запустить производство агрегатов мощнее шести мегаватт. В Калининградской области заработал завод «ЭнКОР», выпускающий компоненты для солнечной энергетики на один гигаватт в год. Чувашское предприятие «Хевел» увеличило выпуск солнечных модулей до одного гигаватта.

    Алиханов предложил включить дополнительные объемы возобновляемой энергии до 2042 года в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Это должно сопровождаться созданием систем накопления энергии. По словам министра, такие меры гарантируют предприятиям стабильный рынок сбыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на четверть за пять лет. Тогда же министр предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.

    Ранее сообщалось, что объем производства в сегменте нефтегазового машиностроения увеличился на 8%.

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    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

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    16 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    США ограничили выдачу виз гражданам ЮАР из-за дискриминации белых

    Администрация США ввела визовые ограничения в отношении граждан ЮАР

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для ряда граждан ЮАР из-за предполагаемой дискриминации белого меньшинства в африканской стране.

    Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых граждан ЮАР, предупредив о возможных дальнейших мерах, если руководство страны не решит проблему ущемления прав белого населения, пишет The New York Times.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения коснутся лиц, причастных к расовой дискриминации, ответственных за закон об изъятии земель без компенсации, а также тех, кто подстрекает к насилию против меньшинств. По американским законам власти не могут публично раскрывать имена людей, попавших под санкции.

    Посол США в ЮАР Л. Брент Бозелл III подчеркнул, что эти ограничения являются лишь первым шагом. По его словам, страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не выполнит требования американской администрации, в числе которых освобождение компаний США от требований о принадлежности бизнеса чернокожим и отмена закона об экспроприации земли. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее называл политику Дональда Трампа расистской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении всех выплат и субсидий в адрес ЮАР. В тот же день он сообщил, что южноафриканскую делегацию не пригласят на мероприятия G20 во Флориде. Кроме того, американский лидер раскритиковал визит Владимира Зеленского в ЮАР весной прошлого года.

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    16 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о колоссальных непредвиденных расходах Европы на импорт углеводородов из-за напряженности на Ближнем Востоке.

    Дополнительные траты Евросоюза на закупку ископаемого топлива с начала обострения ситуации вокруг Ормузского пролива достигли 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 млрд евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – подчеркнула европейский политик во время выступления в Страсбурге.

    Глава Еврокомиссии добавила, что странам ЕС следует активнее развивать собственные экологически чистые источники энергии. По ее оценке, особое внимание необходимо уделить возобновляемой и атомной энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Урсула фон дер Ляйен поддержала договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В мае еврокомиссар Дан Йоргенсен сообщил о дополнительных затратах стран ЕС на топливо в размере 30 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Европу главной жертвой кризиса в этом регионе.

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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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    16 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Швеция выслала сотрудника посольства Ирана

    Швеция выслала иранского дипломата из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швеции приняли решение выслать сотрудника иранского посольства в Стокгольме, обвинив его в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла, чтобы сообщить о высылке сотрудника дипломатической миссии. Правительственная канцелярия королевства подтвердила эту информацию, пишет ТАСС.

    «Сотруднику иранского посольства в Швеции было предложено покинуть страну в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дополнительные подробности о характере нарушений пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Австралии выслали посла Ирана из страны.

    В июле уже Министерство иностранных дел России вызвало шведского посла Кристину Юханнессон. Российские дипломаты потребовали от Стокгольма неукоснительного соблюдения Венской конвенции.

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