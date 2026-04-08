В Израиле раскритиковали Трампа из-за перемирия
Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном, пишет израильский портал Ynet.
По мнению израильского портала Ynet, «Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада».
Как отмечает издание, Израиль оказался в сложной ситуации, так как вынужден был остановить боевые действия против движения «Хезболла» на территории Ливана в самый разгар операции. При этом наступление израильской армии на юге Ливана находится лишь в первой фазе, тогда как силы «Хезболлы» продолжают запускать ракеты по территории Израиля из других районов Ливана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Израиль подтвердил согласие на перемирие с Ираном. Иранские власти объявили о победе над США.