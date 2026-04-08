Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.
Иран объявил о победе над США
Совбез Ирана заявил о согласии Вашингтона на требования Тегерана
Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.
В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».
Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».
«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.
Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».
Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.