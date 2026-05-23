Paper: Оборонные компании Британии переехали в США из-за бюрократии

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, проблема «утечки мозгов» в военно-промышленном комплексе Британии приобрела угрожающие масштабы.

«Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании», – говорится в публикации.

Исполнительный директор ассоциации ADS Group Кевин Крейвен отметил, что за последние два года количество компаний, рассматривающих релокацию, выросло в три раза. Он объяснил это рекордным оборонным бюджетом США, тогда как Британия опустилась на 12-е место в НАТО по доле расходов на оборону, передает РИА «Новости».

Ситуацию усугубляет задержка с публикацией десятилетнего плана оборонных инвестиций, который должен был распределить 300 млрд фунтов стерлингов. Документ не вышел в 2025 году из-за дефицита бюджета в размере около 38 млрд долларов. Из-за отсутствия финансирования уже обанкротилась одна аэрокосмическая фирма, участвовавшая в проекте для пилотажной группы Red Arrows.

Власти Великобритании отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE.