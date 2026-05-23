Власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже
Организацией траурных мероприятий для жертв недавнего удара ВСУ по Старобельскому колледжу займутся власти Луганской Народной Республики, главы ЛНР Алексей Самойлов.
Власти совместно с общественниками возьмут на себя все расходы и организацию похорон 18 человек, погибших при атаке на студенческое общежитие, передает РИА «Новости». Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов подчеркнул, что этот вопрос решается совместно с общественными организациями.
«Переговорил с главами муниципальных образований из мест, где проживали дети. Также переговорил с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себя», – заявил чиновник.
Накануне глава региона Леонид Пасечник сообщил об атаке на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. По данным Следственного комитета, ночью украинские войска нанесли удар с использованием нескольких беспилотников самолетного типа.
В момент происшествия в здании общежития находились 86 студентов и один сотрудник учебного заведения.
Число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.
Власти Луганской Народной Республики установили личности 17 погибших студентов. Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников террористической.