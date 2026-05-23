Выжившие после атаки по Старобельску студенты рассказали о прицельных ударах БПЛА

Выжившие после атаки по Старобельску студенты заявили о прицельных ударах БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные осуществили серию атак на учебный корпус и студенческое общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, заявила Лантратова в Max.

«Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», – написала российский омбудсмен.

Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал о неоднократных ударах тяжелых украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.