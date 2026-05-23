Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
В ночь на субботу БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Пермском крае
Силы ПВО сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать одно из промышленных предприятий в Пермском крае, о чем в Max-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», – написал он.
Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Росавиация временно ограничила рейсы в девяти аэропортах страны. Днем в субботу силы ПВО за пять часов уничтожили 42 БПЛА над регионами России.